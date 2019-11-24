«Искусственный интеллект — средство, а не самоцель»: в технополисе «Эра» рассказали о работе уникального кластера

Более года в Анапе функционирует военный инновационный технополис «Эра». Значительная часть его проектов носит секретный характер. Все они осуществляются в интересах Минобороны России. Главная задача института — разработка и организация производства новейших образцов вооружения, а также разнообразной микроэлектроники. О том, как устроена работа в технополисе, а также о первых результатах и планах на будущее в интервью RT рассказал заместитель начальника «Эры» по научной и образовательной деятельности Андрей Морозов.

— Военный технополис в нынешнем виде — это центр научно-исследовательской деятельности. Предусмотрено ли в нём производство опытных образцов, которые разрабатываются в стенах лабораторий?

— «Эра» состоит из трёх кластеров: научно-исследовательского, научно-образовательного и научно-производственного. Последний сейчас активно развивается. На территории технополиса он представлен дизайн-центром микроэлектроники «Ломоносов» и научно-производственным корпусом «Кулибин».

По поручению вице-премьера Юрия Борисова в корпусе «Ломоносов» будут функционировать восемь дизайн-центров микроэлектроники. Один из них спланирован для решения образовательных задач в данной области, в семи других размещаются представители организаций, осуществляющие разработку изделий микроэлектроники в современных пакетах программ.

Дизайн-центры необходимы для проектирования отечественных микросхем и микросборок, которые в дальнейшем будут изготавливаться и проходить необходимые испытания в специализированных лабораториях технополиса. Работы по созданию отечественной элементной базы проводятся с помощью систем автоматизированного проектирования.

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Например, корпус «Кулибин» представляет собой центр экспериментального производства, предназначенный для изготовления опытных образцов, макетов, узлов и механизмов в рамках реализуемых в технополисе научных направлений. В нём также проводится доработка проектных образцов предприятий — партнёров технополиса.

На мини-заводе предусмотрены специальные цеха, где будут использоваться в том числе технологии 3D-печати пластиком, фотополимером, металлом, а также карбоновая обработка, формовка изделий и лакокрасочное покрытие.

Пока на заводе продолжается внутренняя отделка и установка оборудования. До конца текущего года он выйдет на определённую мощность, в общей сложности там будут трудиться около 100 специалистов.

— Можно ли сказать, что технополис специализируется на технологиях искусственного интеллекта?

— Если говорить в целом, то направленность «Эры» — это IT, то есть информационные технологии. Технологии искусственного интеллекта я бы назвал сквозной темой почти всех наших исследований. Это скорее средство, а не самоцель. В сентябре этого года в штате технополиса открылась отдельная лаборатория искусственного интеллекта.

— Есть ли примеры создания образцов вооружения, к которым приложили руку сотрудники «Эры»?

— Информация о многих проектах носит закрытый характер. Однако о результатах нашей деятельности можно судить по тем образцам, которые представляются на выставках. Например, на «Армии-2019» технополис продемонстрировал миниатюрный квадрокоптер-разведчик, импортозамещающие двигатели для экзоскелетов, систему поиска информации и подготовки дайджестов, устройство информационной маскировки командного пункта и противодействия DoS-атакам, отечественный лидар (радар, который используется для получения и обработки информации об удалённых объектах) и многие другие достижения.

Андрей Морозов, доктор технических наук, профессор, заместитель начальника по научной и образовательной деятельности технополиса «Эра»

© Пресс-служба технополиса «Эра»

Возле каждого экспоната на протяжении всей выставки находился оператор научной роты — разработчик проекта, с которым можно было более подробно обсудить сущность разработки и задать интересующие вопросы. Рекомендую обязательно посетить нашу экспозицию на предстоящем форуме «Армия-2020» летом следующего года.

Сотрудники и операторы научных рот «Эры» также разработали беспилотник-спасатель. Он может на основе технологий искусственного интеллекта обнаруживать тонущего человека по характерным признакам, таким как хаотичное движение на воде, обе руки, поднятые вверх. Рядом с ним он сбрасывает спасательный круг, что, несомненно, является более оперативным средством реагирования по сравнению со спасателями на лодке.

Следует отметить, что это технология двойного назначения — система искусственного интеллекта бортового компьютера беспилотника способна анализировать обстановку, распознавать лиц, представляющих угрозу для общества, в частности террористов, и бросать рядом с ними уже не спасательный круг.

Также могу сообщить, что мы реализуем множество проектов совместно с ведущими российскими предприятиями. Например, операторы научных рот технополиса в сотрудничестве с компанией «Кронштадт» участвуют в разработке модернизированного общевойскового тактического тренажёра для боевого слаживания «Комбат-Э».

— Какое количество научных рот сейчас служит в технополисе? Какой вклад молодые учёные вносят в деятельность «Эры»?

— На текущий момент в технополисе находятся пять научных рот. В них служат выпускники ведущих вузов России, прошедшие строгий конкурсный отбор, где на одно место претендуют более 18 человек. В роты попадают молодые люди со средним баллом в дипломе выше 4,5. Специальности выпускников соответствуют направлениям деятельности технополиса.

В период службы операторы выполняют конкретные научные проекты согласно выданным научными руководителями индивидуальным заданиям. Также они регулярно принимают участие в конференциях, представляют результаты своей деятельности на выставках как в технополисе, так и за его пределами, публикуются в научных изданиях.

Операторы научных рот технополиса «Эра» на построении

© Пресс-служба технополиса «Эра»

В 2020 году мы планируем увеличить число научных рот до 12. Следует отметить, что в технополисе налажена система, которая обеспечивает преемственность при разработке проекта, — завершающий службу (которая длится 12 месяцев) оператор старшего призыва передаёт свои наработки вновь прибывшему под чутким руководством научных сотрудников технополиса и научных руководителей из научно-исследовательских и образовательных организаций Минобороны России.

Также с операторами постоянно работают начальник и личный состав профильной лаборатории, на базе которой они занимаются научной деятельностью. По командной линии операторы подчиняются командиру взвода, который, в свою очередь, является младшим научным сотрудником технополиса, а командир научной роты — старшим научным сотрудником.

Напомню, что наши операторы — солдаты срочной службы. По её завершении они при желании могут остаться в «Эре» на должности гражданских специалистов или получить погоны лейтенанта и расти по военной лестнице, занимаясь наукой. Всем офицерам и гражданским сотрудникам технополиса предоставляется комфортабельное служебное жильё в многоквартирном доме в центре Анапы.

В выпускниках научных рот заинтересованы многие органы военного управления и предприятия оборонно-промышленного комплекса. Наша задача заключается в том, чтобы стимулировать бывших операторов продолжить трудиться на благо обороны страны, для чего осуществляется сопровождение их дальнейшего становления, ведётся статистика трудоустройства.

Конечно, операторов сложно поставить в один ряд с высококвалифицированными опытными инженерами и обладателями учёных степеней и званий. Однако они вовлечены в научную деятельность настолько, насколько позволяют их компетенции, и за время службы получают не только новые знания, умения и навыки, прививаемые им научным потенциалом технополиса, но и бесценный опыт работы на уникальном лабораторном оборудовании.

— Какая в технополисе ситуация с оборудованием?

— На сегодняшний день у нас 14 лабораторий, шесть из которых были открыты в сентябре этого года. Они в достаточном количестве укомплектованы современным оборудованием, необходимым для проведения научных исследований. Срывов сроков реализации научных проектов у нас нет, все работы выполняются по плану. К 2020 году лабораторная база технополиса будет составлять почти 1200 единиц разнообразного оборудования.

Хочется отметить, что на территории технополиса находится суперЭВМ большой вычислительной мощности, чем может похвастаться далеко не каждая научная или образовательная организация. Доступ к ресурсам Центра обработки данных организован для всех научных подразделений, что позволяет каждому сотруднику и оператору научной роты удалённо использовать возможности суперЭВМ для проведения сложных аналитических расчётов и осуществления моделирования.

— Военный технополис, по словам вице-премьера Юрия Борисова, — это площадка, не имеющая аналогов за рубежом. Есть гражданские технопарки и технополисы, а специализированных военных до появления «Эры» не было. В чём заключается миссия технополиса?

— Девиз технополиса: «От идеи до конкретного образца за минимально возможные сроки». То есть наша основная задача — поддержать перспективный инновационный проект и довести его до стадии производства. Мы открыты для оборонных, гражданских компаний и даже частных лиц, если они предлагают достойный, с нашей точки зрения, проект.

Естественно, любой проект проходит экспертизу: как внутреннюю в технополисе, так и внешнюю в компетентных научных и образовательных организациях и органах военного управления Минобороны. Конечный потребитель — армия, поэтому в военном ведомстве должны понимать, стоит ли поддерживать ту или иную гипотезу, насколько она в принципе реализуема.

Чтобы перспективная идея была реализована, технополис привлекает необходимые ресурсы. Прежде всего это научная поддержка со стороны сотрудников нашей организации, военных и гражданских институтов страны, включая РАН. Другим важным ресурсом является уникальная лабораторная и научно-производственная база технополиса.

Также у каждого проекта есть куратор из профильного органа управления Министерства обороны. Очевидно, что при таком порядке организации научно-исследовательской деятельности стоящая идея будет доведена до практической реализации.

Территория технополиса «Эра»

© era-tehnopolis.ru

Финансовую поддержку «Эра» не оказывает. Это компетенция различных фондов. Благо сейчас их достаточное количество. Наш партнёр, становясь участником технополиса, знает, что у его идеи, доведённой до конечного продукта, есть потенциальный потребитель в лице Вооружённых сил.

— Почему военный технополис открыли в Анапе — вдалеке от основных интеллектуальных институтов в сфере обороны?

— Лично я уверен, что местоположение технополиса благотворно сказывается на его деятельности. Анапа — южный город с мягким, тёплым климатом. Здесь нет изматывающей человека столичной суеты, но хорошо развита транспортная, социальная и гостиничная инфраструктура, которая способствует притоку кадров и проведению различных мероприятий в «Эре».

Скажу откровенно — в Московском регионе и Санкт-Петербурге хватает разнообразных научно-исследовательских центров, а в российской провинции, к сожалению, ситуация обратная. Поэтому решение открыть военный технополис в Анапе было абсолютно оправданным.

Кроме того, именно на побережье начинает развиваться морское научное направление технополиса как одно из перспективных.

В будущем, как я надеюсь, в «Эре» будет осуществляться и образовательная деятельность в части повышения квалификации и профессиональной переподготовки как представителей Минобороны, так и предприятий оборонно-промышленного комплекса, откроется свой диссертационный совет, что создаст ещё более привлекательные условия для научного роста молодых учёных.

— Создаётся впечатление, что технополис жёстко привязан к Минобороны.

— Это не совсем так. «Эра» — это открытая площадка. Неслучайно для управления нашей организацией создан Совет технополиса, в состав которого входят как представители Минобороны, так и органов государственной власти, местного самоуправления, руководители государственных корпораций, ведущих образовательных и научных организаций страны, НИЦ «Курчатовский институт», Фонда перспективных исследований.

Совет возглавляет заместитель председателя правительства Российской Федерации Юрий Иванович Борисов.

У нас есть научный руководитель — президент НИЦ «Курчатовский институт» Михаил Валентинович Ковальчук, наш частый гость. Он законодатель моды в научном становлении технополиса, с институтом согласовываются краткосрочные и стратегические планы научного развития «Эры».