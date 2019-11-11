«Удобное, мощное и неприхотливое оружие»: генеральный конструктор концерна «Калашников» — об эволюции АК-47

Михаилу Калашникову удалось реализовать в автомате АК-47 наиболее оптимальные технические решения своего времени, что сделало эту винтовку надёжной и востребованной во всём мире. Такой точки зрения придерживается главный конструктор концерна «Калашников» Сергей Уржумцев. В дни, когда Россия отмечает 100-летний юбилей легендарного оружейника, главный конструктор дал интервью RT, в котором рассказал, как изменился за прошедшие 70 лет знаменитый автомат.

— Самым известным изобретением Михаила Тимофеевича Калашникова является автомат АК-47. Вокруг этого изделия не прекращаются споры. В частности, высказывается мнение, что Калашникова вдохновила немецкая штурмовая винтовка StG 44 Хуго Шмайссера и он даже позаимствовал некоторые конструкционные решения. Не могли бы вы поставить точку в этой дискуссии? Является ли АК-47 полностью оригинальной разработкой?

— Да, действительно, существует очень много разных версий и споров относительно авторства автомата АК-47. Однако для оружейных специалистов этот вопрос закрыт. Морфологический анализ показывает, что все элементы конструкции АК-47 и StG 44 выполнены на разных компоновочных решениях. В частности, это узел запирания, поворотный затвор у АК и перекос затвора у StG44. У АК-47 иной спусковой механизм, другая схема сборки-разборки, крепления основных элементов и направляющих подвижной системы.

Часто можно встретить мнение, что магазин АК-47 идентичен магазину StG 44. Они действительно похожи, например, продольной формой положения рёбер, причём ребра на магазине АК-47 появились позднее. В АК-47 нет ни одного элемента, который был бы копией западных образцов. При кажущейся одинаковости автомат Калашникова и StG 44 конструктивно и компоновочно — две абсолютно разные, не связанные между собой системы.

— И всё же многие удивляются, как молодой изобретатель без профильного образования смог создать такое гениальное оружие, так точно угадать концепцию автомата для пехотинца. У вас есть ответ на этот вопрос?

— Безусловно, это удивительный феномен. Михаил Тимофеевич обскакал маститых и опытных конструкторов, целые научные коллективы, которые занимались проектированием подобного оружия. Михаил Тимофеевич создал беспрецедентный по надёжности и качеству образец.

Я думаю, что Калашников — самобытный гений, а гении, как известно, рождаются нечасто. Что, по сути, сделал Михаил Тимофеевич? В АК-47 он скомпилировал наиболее оптимальные технические решения, которые на тот момент существовали, но никто не смог их реализовать в единой системе.

Тем не менее АК-47 — это полностью оригинальное изделие.

Но, естественно, что автомат Калашникова создавался не в вакууме, а на основе опыта применения отечественного и зарубежного стрелкового оружия. По-другому просто не могло быть. Солдату требовалось удобное, мощное и неприхотливое оружие. И гений Калашникова подарил его Советской армии.

— Преимуществами автомата Калашникова являются простота конструкции, надёжность, безотказность, быстрая обучаемость бойца. Какую эволюцию прошёл АК, насколько сильно он изменился за семь десятилетий?

— Хочу отметить, что АК-47, который мы знаем сейчас, и тот АК-47, который был представлен на испытания, это разные изделия, хотя они и очень похожи друг на друга. Я напомню, что АК-47 вышел на испытания в 1947 году, а был принят на вооружение в 1949 году.

Достоинства автомата Калашникова, сделавшие его всемирно популярным, проявились не сразу, и это был результат работы не только Михаила Тимофеевича: автомат дорабатывал большой коллектив конструкторов и технологов. Его требовалось довести до уровня высочайшей надёжности, качества, безопасности и безотказности.

Михаил Тимофеевич Калашников в молодые годы

© kalashnikovgroup.ru

При этом неправильно говорить, что АК-47 получился без каких-либо недостатков. Например, по итогам опытной эксплуатации штампованная коробка показала низкую надёжность и невозможность обеспечения многих параметров. В результате было принято решение заменить коробку на фрезерованную. Правда, потом вернули штампованную, чтобы уменьшить массу оружия.

Я бы сказал, что автомат Калашникова приобрёл свои лучшие качества к концу 1950-х годов в виде АКМ. Именно в нём были в полной мере реализованы принципы высочайшей надёжности, которыми славится автомат Калашникова.

Следующей вехой в эволюции автомата Калашникова несомненно стал АК-74. С целью улучшения показателей кучности и устойчивости автомата при автоматической стрельбе произошёл переход на малоимпульсный патрон калибра 5,45 × 39 мм. АК-74 полностью отвечал потребностям своего времени. Он имел ряд исполнений и позволял военнослужащим разных подразделений выполнять специализированные задачи.

Сейчас на вооружении российской армии стоит автомат АК-74М, в котором деревянные детали (приклад, цевьё, ствольная накладка и пистолетная рукоятка) заменены на пластмассовые. Автомат имеет складной приклад и боковую планку для крепления разнообразных оптико-электронных приборов.

— После распада Советского Союза были созданы сотые и двухсотые серии АК, которые принято относить к новым поколениям автомата Калашникова. Что нового появилось в них?

— АК-74М стал прародителем сотой серии (АК-101, АК-102, АК-103, АК-104, АК-105). Это автоматы под три самых популярных в мире патрона — 5,45 × 39 мм, 7,62 × 39 мм и 5,56 × 45 мм, а также их укороченные варианты.

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Позже на основе сотой серии была создана двухсотая. Здесь мы вплотную подошли к решению задачи по адаптации оружия под антропометрические данные бойца и комплекты носимой экипировки, которые поставляются в войска. В частности, военнослужащие получили возможность регулировать длину приклада, а также в зависимости от решаемых задач устанавливать на нём широкий перечень дополнительного оборудования —приборы прицеливания, рукоятки удержания, фонари, сошки и многое другое.

По кучности и другим боевым параметрам образцы сотой и двухсотой серий не отличаются. Преимущества двухсотой серии (АК-200, АК-201, АК-202, АК-203,АК-204, АК-205) заключены прежде всего в улучшенной эргономике.

За рубежом наши новые автоматы были впервые продемонстрированы на выставке IDEX-2019 в Абу-Даби. В марте этого года в Индии заработал завод по производству АК-203.

Михаил Тимофеевич Калашников

РИА Новости

Ещё одна наша перспективная разработка — это автоматы АК-12 и АК-15 калибра 5,45 мм и 7,62 мм соответственно. Новые автоматы, сохранив фирменные черты оружия Калашникова, приобрели повышенные боевые характеристики, улучшенную эргономику, совместимость с современными прицельными комплексами для работы днём и ночью.

В автоматах реализован принцип «вывешенного ствола», позволивший улучшить кучность. В перспективе эти образцы могут заменить на вооружении отечественных силовых ведомств все предыдущие поколения автоматов Калашникова, от АКМ и АКМС до АК-74М и автоматов «сотой» серии.

Если говорить о качестве пробивного действия новых автоматов, то этот показатель зависит от характеристик применяемого боеприпаса.

— Журнал Popular Mechanics сообщил, что Пентагон намерен перевести вооружённые силы с патрона 5,56 мм на 6,8 мм для повышения пробиваемости. Принимая на вооружение АК-74 под патрон 5,45 мм, СССР фактически отказался от калибра 7,62 мм. АК-12, который с 2018 года поставляется в российскую армию и Росгвардию, также имеет калибр 5,45 мм. Есть ли, на ваш взгляд, смысл вернуться к старому доброму 7,62 мм?

— Переход СССР в 1970-е годы на малоимпульсный калибр 5,45 мм был вызван необходимостью улучшить кучность автоматической стрельбы, так как этот вид огня до сих пор является основным для автоматического оружия.

Напомню, что первый в мире автомат создал российский конструктор Владимир Григорьевич Фёдоров, причём под промежуточный патрон калибра 6,5 мм. Это произошло ещё в период Первой мировой войны. Я говорю это к тому, что дискуссии вокруг выбора подходящего калибра для автоматической стрельбы идут очень давно и решения, которое нивелировало бы все проблемы, не существует.

Переход на калибры 6,8 мм или 7,62 мм позволит увеличить эффективную дальность стрельбы и бронепробитие, но ухудшит показатели кучности при стрельбе автоматическим огнём. Решение по выставлению приоритетов в этом вопросе находится в компетенции армии.

— Ваш новый автомат АК-308 как раз изготовлен под калибр 7,62 мм, это натовский винтовочный патрон. Расскажите, зачем понадобилось его создание?

— Данное изделие — это выражение нашего концептуального взгляда на применение стрелкового оружия. АК-308 мы позиционируем как автоматическую винтовку, основным режимом огня которой является одиночный. Конечно, она может вести автоматический огонь, но эта опция предусмотрена на экстренные случаи.

В планах концерна продвигать АК-308 на экспорт. В то же время мы рассчитываем на интерес к этому оружию со стороны российских заказчиков. Это новый вид оружия, который в нашем представлении подойдёт для выполнения современных боевых задач. Я не исключаю, что в будущем произойдёт определённый пересмотр концепции применения автоматического оружия.