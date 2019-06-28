Минобороны раскрыло архивные данные о первых испытаниях калашникова

Главное ракетно-артиллерийское управление Минобороны России на форуме «Армия-2019» обнародовало архивные документы о первых испытаниях стрелкового оружия в 1943—1945 годах, в том числе образцов автоматов Калашникова.

«Один из документов — это отчёт Щуровского полигона об испытаниях самозарядного карабина конструкции Калашникова и Петрова калибра 7,62 мм», — цитирует ТАСС начальника Главного ракетно-артиллерийского управления по Московской области Николая Паршина.

По его словам, часть представленных документов составляет переписка сотрудников полигона по вопросам разработки и испытаний автоматов.

Кроме того, на форуме представлен ещё один отчёт об итогах испытаний автомата с заключением конструктора Алексея Судаева.

Ранее военный обозреватель Mиxaил Ходарёнок в беседе с ФАН назвал главные новинки российской техники на форуме «Армия-2019».