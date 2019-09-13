Увеличенная ёмкость магазина и высокая точность: что известно о новом российском пистолете «Удав»
- Пистолет «Удав»
- РИА Новости
- © Андрей Станавов
Новейший российский пистолетный комплекс «Удав» успешно прошёл войсковые испытания, а документы, необходимые для его принятия на вооружение, переданы в Минобороны. Об этом говорится в сообщении «Ростеха».
«В настоящий момент Министерству обороны переданы все документы, необходимые для принятия пистолета на вооружение», — заявили в госкорпорации.
«Удав» — самозарядный пистолет с большой ёмкостью магазина, который использует патрон калибра 9 × 21 мм, обладающий повышенной пробивной силой.
Создание нового пистолетного комплекса заняло пять лет, и теперь он полностью готов к серийному производству, отметил индустриальный директор кластера вооружений «Ростеха» Сергей Абрамов.
«Пистолет показал устойчивую работу и высокие баллистические качества в различных условиях, в том числе и при экстремальных температурах от -50 °С до +70 °С, что делает его пригодным для применения всеми родами войск. Сегодня «Удав» полностью готов к серийному производству», — приводятся слова Абрамова в пресс-релизе.
«Удав» заменит советский пистолет Макарова (ПМ), который устарел по характеристикам в плане точности ведения огня и останавливающему эффекту, пояснил в беседе с RT военный историк Юрий Кнутов.
По словам эксперта, новый пистолет отличается повышенной ёмкостью магазина и точностью.
«Такие разработки, как правило, хорошо себя оправдывают в спецподразделениях и силовых структурах. Возможно, танкисты или лётчики, которым неудобно пользоваться автоматом, будут применять «Удав». Если такой комплекс хорошо проявит себя в спецназе, то его будут использовать в подразделениях российской армии. Поэтому, на мой взгляд, разработка такого оружия имеет позитивное значение», — отметил Кнутов.
Разработка «Удава»
Пистолет был разработан в Центральном научно-исследовательском институте точного машиностроения (ЦНИИТОЧМАШ). Первые опытные образцы «Удава» были представлены в 2016 году после предварительных испытаний, а в декабре 2018-го начались государственные испытания.
- Пистолет «Удав»
- РИА Новости
- © Андрей Станавов
Изобретателем пистолета стал молодой инженер-конструктор Иван Козлов. Специалисты ЦНИИТОЧМАШа отмечают, что их детище сможет конкурировать с продукцией всемирно известных западных брендов, таких как Heckler & Koch, Glock, Walther, Colt.
«Удав» будет выпускаться в четырёх модификациях. Армейская, спортивная и полицейская версии разработаны для стрельбы патронами калибра 9х19 мм, тогда как специальный вариант пистолета будет вести огонь патронами калибра 9х21 мм.
Патрон повышенной мощности 9х21 мм может на дистанции в 50 метров пробить бронежилет второго класса с броневой пластиной 4 мм.
Для стрельбы из «Удава» можно применять все типы боеприпасов этого калибра — бронебойные, трассирующие, с завышенным или заниженным пробивным действием (например, для стрельбы в самолёте) и с дозвуковой скоростью пули для использования с глушителем.
Длина «Удава» составляет 206 мм, высота — 145 мм, ширина — 36 мм. При высокой ёмкости магазина пистолет отличается сравнительно небольшой массой — в неснаряжённом виде она составляет 780 г, а с полностью снаряжённым магазином — 980 г. Для сравнения: пистолет Макарова с магазином всего на восемь патронов калибра 9х18 мм весит 730 граммов.
Кроме того, в состав пистолетного комплекса входят комбинированные лазерные целеуказатели видимого или инфракрасного спектра, разработанные АО «Новосибирский приборостроительный завод» госкорпорации «Ростех». Также конструкция пистолета позволяет установить на него глушитель для беззвучной и беспламенной стрельбы патронами с уменьшенной скоростью пули.
В беседе с RT главный редактор журнала «Арсенал Отечества» Виктор Мураховский отметил, что «Удав» в варианте под патрон калибра 9х21 мм станет оружием для спецподразделений.
«Этот пистолет имеет патрон повышенной мощности. В начале 1990-х годов под 9х21 мм был разработан самозарядный пистолет Сердюкова, который в настоящее время не соответствует требованиям Минобороны РФ, поэтому и был создан данный комплекс», — напомнил Мураховский.
Новые решения
Стоит отметить, что в Вооружённых силах, полицейских и силовых структурах России сегодня фактически отсутствует единый служебный пистолет.
Самым массовым образцом личного оружия в России является ПМ, который был разработан в 1948 году и долгое время был главным личным оружием советских офицеров. В начале 1990-х годов его модернизировали в ПММ.
- Пистолет Макарова и пистолет Ярыгина «Грач»
- РИА Новости
Кроме ПМ, в СССР использовался автоматический пистолет Стечкина (АПС), который обладал возможностью ведения огня очередями. Его применяли сотрудники спецподразделений, лётчики, а также другие специальные категории военнослужащих.
В середине 1970-х годов АПС был заменён укороченной модификацией автомата Калашникова — АКС-74У.
В разное время предпринимались попытки внедрить в армии различные пистолеты, которые могли бы заменить ПМ. Так, в начале 2000-х годов на вооружение был принят пистолет Ярыгина «Грач» калибра 9х19 мм, однако он не получил широкого распространения.
«Грачи» поставлялись различным подразделениям Вооружённых сил, внутренних войск и спецподразделениям МВД с 2010 года, но так и не стали полноценной заменой пистолету Макарова.
Сейчас все ведущие армии мира пересматривают концепцию личного стрелкового оружия и имеющиеся на вооружении образцы, отмечают эксперты. Это связано с разработкой новых сплавов и пластиков, позволяющих применять новые решения в конструкции пистолетов, а также с появлением современных технологий в оружейной баллистике.
Так, в 2017 армия США произвела замену своего штатного пистолета M9 калибра 9x19 мм (модификация итальянского пистолета Beretta 92), находившегося на вооружении с 1985 года.
На замену ему пришёл SIG Sauer M17 (модификация пистолета P320). Он будет использовать патроны калибра 9х19 мм Parabellum, в частности, специальные боеприпасы XM1152 с цельнометаллической оболочкой. Ёмкость магазина составляет 17 патронов — на один меньше, чем у российского «Удава».
- Пистолет «Удав»
- РИА Новости
- © Михаил Воскресенский
Тенденция на замену служебного оружия в РФ, многие образцы которого стоят на вооружении с середины прошлого века, может вызвать повышенный интерес к комплексу «Удав» у зарубежных покупателей, отмечают эксперты.
«Думаю, этот пистолет вызовет интерес у стран Ближнего востока и Африки, с которыми Россия уже подписывала оружейные контракты, потому что «Удав» — современное оружие. Он имеет большой магазин, улучшенную точность, возможность поражать противника, защищённого бронежилетом. На новом рынке, на который РФ сегодня внедряется и постепенно завоёвывает, такое оружие будет востребовано», — отметил Юрий Кнутов.
В свою очередь, Виктор Мураховский заявил, что появление такого пистолета вполне отвечает новым тенденциям в доктрине использования личного стрелкового оружия благодаря мощному патрону, который способен поражать цели в бронежилетах стандартного класса защиты.
«Удав» будут закупать для спецслужб. Он вызовет интерес у российских партнёров по ОДКБ и по Шанхайской организации сотрудничества. Думаю, что этой разработкой заинтересуются те страны, с которыми Россия достаточно активно взаимодействует по другим системам вооружения», — заключил эксперт.
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