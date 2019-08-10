«Не пойдёт наперекор избирателям»: смогут ли демократы заставить Трампа ограничить продажу оружия в США

Очередные случаи массовых расстрелов в США вряд ли приведут к серьёзным ограничениям в сфере контроля за оборотом оружия, полагают эксперты. Ранее спикер палаты представителей Нэнси Пелоси призвала Дональда Трампа отозвать сенат с парламентских каникул для принятия соответствующего законопроекта. Однако лидер республиканцев в верхней палате конгресса Митч Макконнелл выступил против этой инициативы. По мнению аналитиков, американский лидер не пойдёт наперекор своему электорату и оружейному лобби перед президентскими выборами 2020 года.

Лидер республиканцев в сенате Митч Макконнелл отказался прервать каникулы членов верхней палаты парламента США, чтобы в срочном порядке рассмотреть законопроекты, ужесточающие контроль за оборотом оружия. Ранее с такой просьбой к нему обратилась спикер палаты представителей Нэнси Пелоси.

«Мы проведём эти двухпартийные прения, и, когда мы вернёмся (с каникул. — RT), надеюсь, мы сможем договориться и на деле принять что-то. Я хочу выработать закон, а не просто видеть такого рода политическую пикировку», — приводит его слова РИА Новости.

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По словам Макконнелла, предметом обсуждения конгрессменов может стать в том числе и возможный запрет или ограничения на оборот штурмовых винтовок, которые зачастую используют совершающие нападения стрелки. При этом республиканец отметил, что ещё предстоит обсудить, насколько эффективным был десятилетний запрет на оружие этого типа, действовавший с 1994 года, и стоит ли возвращаться к этой практике.

«У нас был этот запрет на протяжении 10-летнего периода. Есть много споров касательно того, насколько он действительно повлиял на ситуацию», — отметил Макконнелл.

Ранее Пелоси в официальном письме призвала Дональда Трампа отозвать сенат с парламентских каникул для рассмотрения законопроекта об ужесточении контроля над оборотом оружия. С аналогичной просьбой к президенту обратились мэры 214 городов США.

«Этот экстраординарный момент в нашей истории требует от всех нас принятия экстраординарных мер для спасения жизней», — написала Пелоси в своём обращении к Трампу.

В феврале 2019 года демократы большинством голосов приняли в палате представителей два законопроекта, в которых предлагается изменить правила проверки лиц, желающих приобрести оружие в США, и ужесточить правила его перепродажи между гражданами — так называемый серый рынок. Теперь законопроекты должен рассмотреть сенат и подписать президент.

Демократы призвали республиканцев срочно заняться этим вопросом после очередных массовых убийств, совершённых в США в начале августа. Жертвами нападений преступников в штатах Огайо и Техас стали более 30 человек.

Оба нападавших были вооружены гражданскими полуавтоматическими версиями штурмовых винтовок AR-15 и автомата Калашникова, которые в США разрешены к свободной продаже.

Ужесточение контроля

После расстрелов в Огайо и Техасе президент призвал сенат, палату представителей и общественность к совместной работе по вопросу контроля над оборотом оружия.

9 августа в ходе общения с журналистами Трамп выразил надежду, что демократы и республиканцы смогут разработать «очень хороший пакет» документов после того, как парламент возобновит свою работу в сентябре. При этом он отметил, что в подготовке законопроекта должна принять участие и Национальная стрелковая ассоциация (NRA) — крупнейшее объединение владельцев огнестрельного оружия.

«Мы посмотрим, что скажет NRA... Но мы должны ввести серьёзные проверки», — заявил американский лидер.

Он подтвердил, что встречался с исполнительным вице-президентом ассоциации Уэйном Лапьерром и обсуждал возможные последствия массовых убийств. При этом демократы уже выразили сомнения в том, что Трамп действительно искренен в своих заявлениях об ужесточении мер по контролю за оружием.

«Мы уже это проходили. Происходит ужасный случай со стрельбой. Трамп заявляет, что хочет помочь. Республиканцы снимают его с крючка, предлагая неэффективные меры. Ничего не происходит», — написал в Twitter сенатор-демократ Чак Шумер.

Пелоси и Шумер на встрече с Трампом попытались убедить его в необходимости принятия законопроекта о тщательных проверках данных американцев при покупке ими оружия.

Митч Макконелл, Чак Шумер и Нэнси Пелоси

AFP

© MARK WILSON / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

«Сегодня мы по отдельности говорили с президентом и сказали ему, что лучший способ решить проблему насилия с оружием в нашей стране — это чтобы лидер Макконнелл позволил сенату рассмотреть и принять законопроект «О всеобщей проверке данных», принятый палатой представителей, и чтобы президент подписал этот закон», — отмечается в совместном заявлении Пелоси и Шумера.

По словам парламентариев, Дональд Трамп заверил их в том, что он изучит принятый палатой представителей законопроект.

Политолог Михаил Синельников-Оришак рассказал RT, что в основном вопросы контроля за оружием в США регулируются на уровне штатов, и во многих из них уже существуют достаточно жёсткие запреты. Эксперт пояснил, что в связи с этим в США бытует мнение, что если кого-то не устраивает ситуация с оружием, её нужно законодательно решать на уровне штатов.

«На федеральном уровне для этого потребуется ограничить действие второй поправки к Конституции, что не представляется возможным. Логичные вопросы, зачем продавать штурмовые винтовки и автоматы Калашникова, остаются нерешёнными», — добавил политолог.

Синельников-Оришак пояснил, что существует рынок покупки оружия с рук, правила регулирования которого отличаются в штатах. В этом вопросе власти США не могут навести порядок. Главная проблема заключается не в самом оружии, а в том, почему в Соединённых Штатах совершаются массовые убийства, заявил эксперт, выразивший мнение, что оружейный вопрос вскоре уйдёт с повестки дня.

«Эта тема забудется, и на выборах она уже не будет стоять так остро. Американцев гораздо сильнее волнует вопросы, связанные с налогами и медицинскими страховками», — полагает эксперт.

«Символ свободы»

Практически ежегодно в США происходят случаи массовой стрельбы, в результате которых гибнут десятки человек. В частности, в 2016 году напавший на гей-клуб «Пульс» в штате Орландо Омар Матин расстрелял 49 человек и ранил ещё 50.

В октябре 2017 года житель штата Невада Стивен Пэддок из окна отеля Mandalay Bay в Лас-Вегасе открыл огонь по посетителям музыкального фестиваля, убив 59 человек и ранив более 500. В феврале 2018 года во Флориде Николас Круз из полуавтоматической винтовки расстрелял 17 учеников местной школы.

И каждый раз случаи массовых убийств в США провоцируют очередную волну яростных споров противников и сторонников второй поправки к Конституции, закрепляющей право граждан на приобретение и ношение огнестрельного оружия.

Стоить отметить, что каждый раз после расстрела преступниками граждан акции американских оружейных компаний растут в цене. Причём сторонники второй поправки опасаются, что законодатели от Демпартии воспользуются ситуацией для введения ограничений на приобретение оружия, и «закупаются впрок».

Так, после массового убийства в Лас-Вегасе в 2017 году бумаги двух главных оружейных производителей США — Sturm Ruger и American Outdoor Brands (бывшие Smith & Wesson) — выросли на 3,5% и 3,2% соответственно.

В то время как демократы выступают за изменение норм американского общества с помощью законодательства, республиканцы стараются их сохранить, напомнил в беседе с RT политолог Александр Асафов.

«Оружие для республиканцев — это символ свободы и защиты этих норм от посягательств правительства, он имеет политическое значение. Демократы используют любые возможности для того, чтобы атаковать этот символ», — рассказал эксперт.

Асафов отметил, что демократы быстро переходят от требований запретить свободную продажу винтовок к тому, чтобы возложить вину за массовые убийства на Трампа.

«Они хотят создать образ чудовища, которое вместе со однопартийцами поддерживает тех, кто расстреливает людей. Этот вопрос уже давно стал принципиальным», — пояснил политолог.

По словам Асафова, лишь два президента США были приглашены на ежегодные конгрессы Национальной стрелковой ассоциации — республиканцы Рональд Рейган и Дональд Трамп. Эксперт отмечает, что развернувшаяся кампания в СМИ не заставит главу государства «предать свой ядерный электорат — людей, которые считают священной вторую поправку к Конституции».

«Президент США прекрасно осознаёт избирательные риски. Он не пойдёт наперекор собственному электорату. Трамп может принять какие-то косметические меры, сделать несколько заявлений, но знает, кто его избиратель, и в начале предвыборной кампании не будет идти против оружейного лобби»,— подчеркнул Асафов.

На этом фоне в США разворачивается новая история, связанная с оружием. 8 августа неизвестный молодой человек пришёл в один из магазинов Walmart с огнестрельным оружием, боеприпасами к нему и в бронежилете, вызвав панику среди покупателей супермаркета.

Молодой человек, однако, не предпринимал никаких агрессивных действий, просто разгуливая по магазину с тележкой и снимая происходящее на камеру мобильного телефона. Через некоторое время к зданию Walmart прибыла полиция, после чего вооружённый человек вышел на улицу и, не оказывая сопротивления, сдался полиции.

Сегодня правоохранительные органы раскрыли личность задержанного. Им оказался житель города Спрингфилд (штат Миссури) Дмитрий Андрейченко, информация о гражданстве или стране происхождения которого пока не раскрывается.

20-летнему молодому человеку предъявлено обвинение в создании террористической угрозы второй степени, за которое ему может грозить до четырёх лет заключения.