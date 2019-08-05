Трамп призвал ФБР выявлять «доморощенных» экстремистов
- Reuters
«Мы всегда будем на их стороне (жертв стрельбы. — RT), и никогда это не забудем. Это является атакой на нашу нацию и преступлением против всего человечества», — заявил он во время выступления.
Американские лидер также призвал правоохранительные органы отреагировать «быстро, решительно и без промедления» на данные инциденты.
«Мы попросили ФБР изыскать все дополнительные ресурсы, которые им необходимы для расследования и пресечения преступлений на почве ненависти и доморощенного терроризма», — подчеркнул президент.
Кроме того, он призвал «пролить свет на тёмные участки интернета» и остановить «культ жестокости» в стране, распространяемый в том числе «через видеоигры».
Он подчеркнул, что «ненависти нет места в США».
Трамп выразил соболезнование Мексике, чьи граждане погибли в результате стрельбы в Соединённых Штатах.
Ранее американский президент потребовал усилить контроль за приобретением оружия.
Он также заявил, что стрелявшие по людям в штатах Техас и Огайо страдали «психическими заболеваниями».
3 и 4 августа в двух штатах США произошли случаи массовой стрельбы, жертвами которых в общей сложности стали 29 человек.
В техасском городе Эль-Пасо мужчина открыл стрельбу по посетителям торгового центра и убил 20 человек. После этого в Дейтоне стрелок открыл огонь по прохожим на одной из улиц города, убив девять человек и ранив 26.