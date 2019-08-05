Трамп призвал ФБР выявлять «доморощенных» экстремистов

Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп заявил, что шокирован случаями массовой стрельбы в американских штатах Техас и Огайо и призвал Федеральное бюро расследований (ФБР) активизировать силы для выявления «доморощенных» экстремистов.

«Мы всегда будем на их стороне (жертв стрельбы. — RT), и никогда это не забудем. Это является атакой на нашу нацию и преступлением против всего человечества», — заявил он во время выступления.

Американские лидер также призвал правоохранительные органы отреагировать «быстро, решительно и без промедления» на данные инциденты.

«Мы попросили ФБР изыскать все дополнительные ресурсы, которые им необходимы для расследования и пресечения преступлений на почве ненависти и доморощенного терроризма», — подчеркнул президент.

Кроме того, он призвал «пролить свет на тёмные участки интернета» и остановить «культ жестокости» в стране, распространяемый в том числе «через видеоигры».

Он подчеркнул, что «ненависти нет места в США».

Трамп выразил соболезнование Мексике, чьи граждане погибли в результате стрельбы в Соединённых Штатах.

Ранее американский президент потребовал усилить контроль за приобретением оружия.

Он также заявил, что стрелявшие по людям в штатах Техас и Огайо страдали «психическими заболеваниями».

3 и 4 августа в двух штатах США произошли случаи массовой стрельбы, жертвами которых в общей сложности стали 29 человек.

В техасском городе Эль-Пасо мужчина открыл стрельбу по посетителям торгового центра и убил 20 человек. После этого в Дейтоне стрелок открыл огонь по прохожим на одной из улиц города, убив девять человек и ранив 26.