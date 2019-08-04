Губернатор Техаса подтвердил гибель 20 человек при стрельбе в Эль-Пасо
«20 невинных человек из Эль-Пасо лишились жизни», — заявил он.
Texas Gov. Greg Abbott speaks on El Paso shooting: “One of the most deadly days in the history of Texas” https://t.co/hZwLDvFFdlpic.twitter.com/qa67GbiHKm— CBS News (@CBSNews) August 3, 2019
Эбботт также добавил, что более двух десятков человек в результате нападения получили ранения.
3 августа в торговом центре в городе Эль-Пасо произошла стрельба. СМИ сообщали, что в результате происшествия 19 человек погибли и ещё 40 получили ранения.