Губернатор Техаса подтвердил гибель 20 человек при стрельбе в Эль-Пасо

Губернатор американского штата Техас Грег Эбботт в прямом эфире телеканала CBS подтвердил гибель 20 человек в результате стрельбы в городе Эль-Пасо.

«20 невинных человек из Эль-Пасо лишились жизни», — заявил он. Texas Gov. Greg Abbott speaks on El Paso shooting: “One of the most deadly days in the history of Texas” https://t.co/hZwLDvFFdlpic.twitter.com/qa67GbiHKm — CBS News (@CBSNews) August 3, 2019 Эбботт также добавил, что более двух десятков человек в результате нападения получили ранения. 3 августа в торговом центре в городе Эль-Пасо произошла стрельба. СМИ сообщали, что в результате происшествия 19 человек погибли и ещё 40 получили ранения.