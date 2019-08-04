Губернатор Техаса подтвердил гибель 20 человек при стрельбе в Эль-Пасо

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Губернатор американского штата Техас Грег Эбботт в прямом эфире телеканала CBS подтвердил гибель 20 человек в результате стрельбы в городе Эль-Пасо.

«20 невинных человек из Эль-Пасо лишились жизни», — заявил он.

Эбботт также добавил, что более двух десятков человек в результате нападения получили ранения.

3 августа в торговом центре в городе Эль-Пасо произошла стрельба. СМИ сообщали, что в результате происшествия 19 человек погибли и ещё 40 получили ранения.

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