«Задержан один подозреваемый»: как минимум несколько человек погибли в результате стрельбы в Техасе

В результате стрельбы в городе Эль-Пасо в Техасе погибли по меньшей мере несколько человек. По словам президента США Дональда Трампа, убитых «множество». Американские СМИ сообщают о 18 погибших. Атака произошла в первой половине дня в районе местного торгового центра. Правоохранительные органы задержали одного подозреваемого. Власти призывают жителей держаться в стороне от места происшествия и предупреждают, что ситуация остаётся небезопасной.

Несколько человек погибли в результате стрельбы в американском городе Эль-Пасо, штат Техас. Об этом сообщает El Paso Times со ссылкой на офицера полиции. По словам представителя правоохранительных органов, стрельба закончилась. При этом число погибших не уточняется.

Президент США Дональд Трамп в своём Twitter написал, что убитых в результате стрельбы в Техасе «множество».

«Ужасная перестрелка в Эль-Пасо, штат Техас. Отчёты очень плохие, множество убитых», — написал он в Twitter.

Terrible shootings in ElPaso, Texas. Reports are very bad, many killed. Working with State and Local authorities, and Law Enforcement. Spoke to Governor to pledge total support of Federal Government. God be with you all! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 3, 2019

ABС со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщает, что погибли 18 человек, ещё несколько десятков пострадали. По данным NBC, погибли 19 человек, ещё 40 пострадали.

По данным El Paso Times, стрельба была в двух местах — торговом центре Cielo Vista Mall и супермаркете Wallmart, расположенном по соседству. Представители сети магазинов сообщили, что сотрудничают с полицией для расследования происшествия.

«Мы тесно сотрудничаем с правоохранительными органами и будем обновлять информацию по мере необходимости», — говорится в Twitter Wallmart.

При этом полиция просит жителей города держаться в стороне от торгового центра, где произошла стрельба. Место сбора для семей было организовано в одной из местных школ.

Please stay clear of the surrounding area of Cielo Vista Mall. Reunification center for families at McCarthur Middle School on Whittus. — EL PASO POLICE DEPT (@EPPOLICE) August 3, 2019

Как сообщил сержант полиции Эрике Карилло, несмотря на то что стрельба прекратилась, опасность для населения сохраняется.

«У нас есть спецподразделение, которое ведёт поиски. Стрельбы сейчас нет, но это не значит, что ситуация стала безопасной», — приводит его слова Independent.

В Генконсульстве РФ в Хьюстоне сообщили, что россияне при стрельбе в Эль-Пасо не пострадали.

«По сообщению департамента полиции города Эль-Пасо (штат Техас), к настоящему моменту нет информации о том, что при стрельбе 3 августа пострадали российские граждане. Выражаем искренние соболезнования семьям погибших», — говорится в Twitter диппредставительства.

По сообщению Департамента полиции г.Эль-Пасо (шт.Техас), к настоящему моменту нет информации о том, что при стрельбе 3 августа с.г. пострадали российские граждане. Выражаем искренние соболезнования семьям погибших. https://t.co/xgVUYLtJ6B — Russia in Houston (@RusCons_TX) August 3, 2019

Инцидент произошёл в районе 11 утра (20:00 по мск). В связи со стрельбой был задержан один подозреваемый, сообщил представитель пресс-службы полиции Эль-Пасо. Ранее СМИ сообщали, что задержали трёх человек.

«Первоначально говорилось о том, что стрельбу вели несколько человек, к настоящему времени мы задержали одного подозреваемого, — приводит его слова ТАСС. — Мы подтверждаем, что много людей (пострадали от стрельбы. — RT), но мы не можем уточнить их количество и состояние».

Как сообщил телеканалу представитель университетского медицинского центра Эль Пасо (UMC) Райан Мильке, их состояние варьируется от тяжёлого до безопасного для жизни.

Медцентр Del Sol принял 11 пострадавших, рассказал CNN представитель учреждения Виктор Гэрреро.

«Я видела, как три или четыре человека просто упали»

Три сотрудницы Wallmart во время стрельбы укрылись в соседнем рыбном ресторане. Об этом CNN рассказал его менеджер.

«Мы никогда не думали, что это может быть так близко к нам, — сказал он. — Вы постоянно видите в новостях (что происходит стрельба. — RT), но не думаете, что такое может случиться здесь, до тех пор, пока это не происходит».

Свидетель инцидента, местная жительница Ванесса Саенс, рассказала Fox News, что видела, как мужчина стрелял по людям. По её словам, она вместе с матерью была у торгового центра Cielo Vista, когда услышала стрельбу. Саенс сказала, что мужчина с «чем-то похожим на винтовку» стрелял по людям без разбора, а не по конкретным целям.

«Просто направлял (винтовку. — RT) на людей и стрелял прямо в них. Я видела, как три или четыре человека просто упали на землю, — сказала она Fox News. — Он просто стрелял случайным образом, а не по конкретному человеку».

«Штат Техас сделает всё возможное, чтобы обеспечить правосудие»

Эббот заявил, что направил в город дополнительную помощь.

«Штат Техас и Департамент общественной безопасности оказывают помощь полиции Эль-Пасо в расследовании. Мы направили на место происшествия солдат, специальных агентов, техасских рейнджеров, тактические группы и авиацию в качестве поддержки. Штат Техас сделает всё возможное, чтобы обеспечить правосудие над теми, кто совершил это отвратительное преступление», — приводит El Paso Times текст письма губернатора.

Эббот также высказал слова поддержки жителям Эль-Пасо и сообщил, что сам выехал в город.

В связи со стрельбой полиция Нью-Йорка развернула дополнительные подразделения в районе торговых зон.

«В настоящее время нет никакой связи с Нью-Йорком. Однако мы развернули дополнительные подразделения по борьбе с терроризмом в торговых зонах в качестве мер предосторожности. Если вы увидите что-либо, сообщите», — написали они в Twitter.