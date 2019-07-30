Четыре человека погибли в результате стрельбы в штате Висконсин

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По меньшей мере четыре человека погибли и два получили ранения в результате в стрельбы в американском штате Висконсин.

Об этом сообщает ABC со ссылкой на полицию.

По данным телеканала, стрельба произошла в двух домах в соседних городах Лейк Холли и Лафайетт.

Отмечается, что полицейские прибыли на экстренный вызов в городе Лейк Холли и обнаружили тела мужчины и женщины. Ещё два человека в результате ЧП были госпитализированы.

Позднее сотрудники правоохранительных органов отправились в соседний город Лафайетт, чтобы оповестить членов семьи одного из погибших. Когда никто не ответил на звонок в дверь, они вошли в дом и обнаружили ещё три тела.

По версии полиции, в обоих случаях действовал один и тот же человек. Сначала он убил троих членов одной семьи в городе Лафайетт, затем отправился в Лейк Холли и убил ещё одного человека. По уточнённым данным, предполагаемый стрелок скончался.

Ранее сообщалось, что жертвами стрельбы на фестивале еды в городе Гилрой стали три человека, также скончался подозреваемый в совершении преступления.

Травмы различной степени тяжести получили 15 человек.

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