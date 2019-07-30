Полиция Майами ищет открывшего стрельбу у синагоги

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Полицейские города Майами продолжают поиски человека, который ранил мужчину около синагоги.
Полиция Майами ищет открывшего стрельбу у синагоги
  • ©ZUMAPRESS.com
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Об этом сообщила полиция округа Майами-Дейд в Twitter.

Согласно их информации, неизвестный, которому на вид от 20 до 25 лет, открыл огонь рядом с синагогой. В результате 68-летний мужчина получил ранения и был госпитализирован.

Ранее появилась информация, что по меньшей мере четыре человека погибли и двое получили ранения в результате стрельбы в американском штате Висконсин.

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