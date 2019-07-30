Полиция Майами ищет открывшего стрельбу у синагоги

Полицейские города Майами продолжают поиски человека, который ранил мужчину около синагоги.

Об этом сообщила полиция округа Майами-Дейд в Twitter.

SEEKING INFORMATION: On 7/28/19, a shooting occurred in the area of 990 NE 171 Street. Anyone with information is urged to contact @CrimeStopper305 at (305) 471-8477. pic.twitter.com/swgPyTQ4sT — Miami-Dade Police (@MiamiDadePD) July 29, 2019

Согласно их информации, неизвестный, которому на вид от 20 до 25 лет, открыл огонь рядом с синагогой. В результате 68-летний мужчина получил ранения и был госпитализирован.

Ранее появилась информация, что по меньшей мере четыре человека погибли и двое получили ранения в результате стрельбы в американском штате Висконсин.