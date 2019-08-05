Трамп предложил усилить контроль за покупкой оружия

Американский лидер Дональд Трамп заявил в своём Twitter о необходимости принять закон, требующий предварительную проверку данных при покупке оружия.

«Мы не можем позволить тем, кто погиб в Эль-Пасо (штат Техас) и в Дейтоне (штат Огайо) умереть напрасно. Мы никогда не сможем забыть их и тех, кто был до них. Республиканцы и демократы должны собраться вместе и ввести проведение предварительных проверок данных, возможно, объединив этот закон с крайне необходимой иммиграционной реформой», — написал Трамп.

3 и 4 августа в американских штатах Техас и Огайо произошли случаи массовой стрельбы, жертвами которых в общей сложности стали 29 человек.

В техасском городе Эль-Пасо злоумышленник вошёл в торговый центр, начал стрелять по посетителям и убил 20 человек.

После этого в Дейтоне стрелок открыл огонь по людям на одной из улиц города, убив девять человек и ранив 26. Преступник был ликвидирован.