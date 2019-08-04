Жертвами стрельбы в Огайо стали девять человек

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При стрельбе в американском штате Огайо погибли по меньшей мере десять человек, включая злоумышленника. Ещё 16 человек получили ранения. Об этом сообщила полиция города Дейтон, в котором произошёл инцидент.
Жертвами стрельбы в Огайо стали девять человек
  • globallookpress.com

«Стрелок мёртв. Другие девять человек скончались. По меньшей мере 16 человек госпитализированы в районные больницы с ранениями», — сообщили в ведомстве.

На месте преступления работает ФБР.

Ранее в американском Дейтоне произошла стрельба. По данным СМИ, злоумышленник начал стрелять по людям на одной из улиц города.

3 августа в торговом центре в городе Эль-Пасо также произошла стрельба. Как заявил губернатор Техаса Грег Эбботт, погибли 20 человек.

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