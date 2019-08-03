СМИ: При стрельбе в штате Техас пострадали 18 человек

В результате стрельбы в торговом центре Walmart в городе Эль-Пасо на западе американского штата Техас пострадали по меньшей мере 18 человек. Об этом сообщает KTSM. К настоящему моменту официальной информации о погибших нет, полиция рекомендовала жителям города воздержаться от посещения торгового центра.

По данным полиции, вооружённых людей может быть больше, а не один, как считалось ранее.

«У нас есть данные о том, что стрелков несколько», — говорится в заявлении полиции в Twitter.

Ранее в полиции Эль-Пасо сообщили о стрельбе рядом с магазином Walmart.