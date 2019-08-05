В МИД Мексики назвали стрельбу в Техасе терактом против мексиканцев
«Мы считаем случившееся террористическим актом, направленным против мексиканско-американского сообщества и мексиканцев в США», — цитирует его ТАСС.
По его словам, мексиканские власти намерены выдвинуть соответствующие обвинения в суде.
3 августа в торговом центре в городе Эль-Пасо произошла стрельба. Как заявил губернатор Техаса Грег Эбботт, в результате данного происшествия погибли 20 человек.
Как позднее уточнил президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор, при стрельбе в Эль-Пасо погибли шесть мексиканцев, а ещё семеро были ранены.