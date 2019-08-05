В МИД Мексики назвали стрельбу в Техасе терактом против мексиканцев

Министр иностранных дел Мексики Марсело Эбрард заявил, что стрельба в торговом центре в американском городе Эль-Пасо является терактом против мексиканцев.

«Мы считаем случившееся террористическим актом, направленным против мексиканско-американского сообщества и мексиканцев в США», — цитирует его ТАСС.

По его словам, мексиканские власти намерены выдвинуть соответствующие обвинения в суде.

3 августа в торговом центре в городе Эль-Пасо произошла стрельба. Как заявил губернатор Техаса Грег Эбботт, в результате данного происшествия погибли 20 человек.

Как позднее уточнил президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор, при стрельбе в Эль-Пасо погибли шесть мексиканцев, а ещё семеро были ранены.