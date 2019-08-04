Президент Мексики заявил о гибели шести мексиканцев при стрельбе в США

Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор сообщил, что при стрельбе в американском Эль-Пасо погибли шесть мексиканцев.

«Печально, что подтверждается гибель шести мексиканцев, и ещё семеро ранены», — приводит РИА Новости слова Лопеса Обрадора.

Ранее Лопес Обрадор заявлял, что в результате стрельбы в торговом центре в американском городе Эль-Пасо погибли трое мексиканцев.

В американских штатах Техас и Огайо произошли случаи массовой стрельбы, жертвами которых в общей сложности стали 29 человек.

В техасском городе Эль-Пасо злоумышленник вошёл в торговый центр и начал стрелять по посетителям, убив 20 человек. После этого в Дейтоне стрелок открыл огонь по людям на одной из улиц города, убив девять человек и ранив 26.