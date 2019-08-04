Число пострадавших при стрельбе в Дейтоне возросло до 26
- globallookpress.com
Как отмечается, открывший стрельбу злоумышленник был в бронежилете.
«Офицеры обезвредили стрелка менее чем за минуту», — заявили там.
Ранее в американском Дейтоне произошла стрельба. По данным СМИ, злоумышленник начал стрелять по людям на одной из улиц города.
По последним данным, погибли десять человек, включая злоумышленника.
3 августа в торговом центре в городе Эль-Пасо также произошла стрельба. Как заявил губернатор Техаса Грег Эбботт, погибли 20 человек.