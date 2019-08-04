Число пострадавших при стрельбе в Дейтоне возросло до 26

Число пострадавших в результате стрельбы в американском городе Дейтон в штате Огайо возросло до 26. Об этом сообщили в полиции со ссылкой на мэра города Нан Уэйли.

Как отмечается, открывший стрельбу злоумышленник был в бронежилете.

«Офицеры обезвредили стрелка менее чем за минуту», — заявили там.

Ранее в американском Дейтоне произошла стрельба. По данным СМИ, злоумышленник начал стрелять по людям на одной из улиц города.

По последним данным, погибли десять человек, включая злоумышленника.

3 августа в торговом центре в городе Эль-Пасо также произошла стрельба. Как заявил губернатор Техаса Грег Эбботт, погибли 20 человек.