Подозреваемый в стрельбе в Огайо купил своё оружие в интернете

Подозреваемый в стрельбе в американском штате Огайо Коннор Беттс приобрёл своё оружие в интернете.

Об этом сообщает Fox News со ссылкой на представителя местной полиции.

Уточняется, что винтовку калибра 223 он заказал онлайн из Техаса, забрав её потом у местного продавца. Именно её, по данным полиции, Беттс использовал для убийств.

3 и 4 августа в американских штатах Техас и Огайо произошли случаи массовой стрельбы, жертвами которых в общей сложности стали 29 человек.

В техасском городе Эль-Пасо злоумышленник вошёл в торговый центр и начал стрелять по посетителям, убив 20 человек. После этого в Дейтоне стрелок открыл огонь по людям на одной из улиц города, убив девять человек и ранив 26. Преступник был ликвидирован.

4 августа Трамп поручил приспустить флаги США в связи с инцидентами со стрельбой.