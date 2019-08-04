Трамп поручил приспустить флаги США в связи с инцидентами со стрельбой

Президент США Дональд Трамп поручил приспустить американские флаги в Соединённых Штатах и по всему миру до 8 августа в знак уважения к жертвам массовых убийств в Техасе и в Огайо.

Об этом сообщает NBC.

JUST IN: President Trump orders American flags in the US and around the world lowered to half staff until Aug. 8 at sunset "as a mark of solemn respect" for the El Paso and Dayton mass shooting attack victims. — NBC Politics (@NBCPolitics) August 4, 2019

3 и 4 августа в американских штатах Техас и Огайо произошли случаи массовой стрельбы, жертвами которых в общей сложности стали 29 человек.

В техасском городе Эль-Пасо злоумышленник вошёл в торговый центр и начал стрелять по посетителям, убив 20 человек. После этого в Дейтоне стрелок открыл огонь по людям на одной из улиц города, убив девять человек и ранив 26. Преступник был ликвидирован.

Как отметили в прокуратуре, в отношении стрелка в Техасе рассматривается вынесение смертного приговора.