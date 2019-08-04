Прокуратура допускает вынесение смертного приговора стрелку в Техасе

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RT
Американская прокуратура рассматривает вариант применения смертной казни в отношении устроившего массовую стрельбу в техасском городе Эль-Пасо, в результате которой были убиты 20 человек. Об этом сообщает ABC со ссылкой на окружного прокурора.
Прокуратура допускает вынесение смертного приговора стрелку в Техасе
  • Reuters

«Государственное обвинение — убийство, в отношении него (в качестве наказания. — RT) может быть избрана смертная казнь», — сказал прокурор.

3 августа в торговом центре в городе Эль-Пасо произошла стрельба, в результате которой погибли 20 человек.

Согласно данным СМИ, подозреваемый в стрельбе — 21-летний Патрик Крузиос.

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