Прокуратура допускает вынесение смертного приговора стрелку в Техасе

Американская прокуратура рассматривает вариант применения смертной казни в отношении устроившего массовую стрельбу в техасском городе Эль-Пасо, в результате которой были убиты 20 человек. Об этом сообщает ABC со ссылкой на окружного прокурора.

JUST IN: El Paso district attorney says prosecutors will seek death penalty for suspect in deadly Walmart mass shooting in El Paso, Texas: "The state charge is capital murder, and so he is eligible for the death penalty." https://t.co/W8YTVqgyyLpic.twitter.com/xN6lU7mUq1 — ABC News (@ABC) August 4, 2019

«Государственное обвинение — убийство, в отношении него (в качестве наказания. — RT) может быть избрана смертная казнь», — сказал прокурор.

3 августа в торговом центре в городе Эль-Пасо произошла стрельба, в результате которой погибли 20 человек.

Согласно данным СМИ, подозреваемый в стрельбе — 21-летний Патрик Крузиос.