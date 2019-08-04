Прокуратура допускает вынесение смертного приговора стрелку в Техасе
- Reuters
JUST IN: El Paso district attorney says prosecutors will seek death penalty for suspect in deadly Walmart mass shooting in El Paso, Texas: "The state charge is capital murder, and so he is eligible for the death penalty." https://t.co/W8YTVqgyyLpic.twitter.com/xN6lU7mUq1— ABC News (@ABC) August 4, 2019
«Государственное обвинение — убийство, в отношении него (в качестве наказания. — RT) может быть избрана смертная казнь», — сказал прокурор.
3 августа в торговом центре в городе Эль-Пасо произошла стрельба, в результате которой погибли 20 человек.
Согласно данным СМИ, подозреваемый в стрельбе — 21-летний Патрик Крузиос.