Трамп объяснил инциденты со стрельбой больной психикой нападавших

Президент США Дональд Трамп заявил, что причиной массовых убийств в американских штатах Техас и Огайо стало то, что стрелки, убившие людей, страдали «психическими заболеваниями».

Об этом сообщает телеканал WHIO.

Отмечается, что Трамп сказал, что преступники «страдают от очень серьёзных психических заболеваний».

Вместе с этим американский лидер заявил, что «ненависти нет места» в США.

3 и 4 августа в американских штатах Техас и Огайо произошли случаи массовой стрельбы, жертвами которых в общей сложности стали 29 человек.

В техасском городе Эль-Пасо злоумышленник вошёл в торговый центр и начал стрелять по посетителям, убив 20 человек. После этого в Дейтоне стрелок открыл огонь по людям на одной из улиц города, убив девять человек и ранив 26. Преступник был ликвидирован.

4 августа Трамп поручил приспустить флаги США в связи с инцидентами со стрельбой.