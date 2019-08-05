Трамп объяснил инциденты со стрельбой больной психикой нападавших
Об этом сообщает телеканал WHIO.
Отмечается, что Трамп сказал, что преступники «страдают от очень серьёзных психических заболеваний».
Вместе с этим американский лидер заявил, что «ненависти нет места» в США.
3 и 4 августа в американских штатах Техас и Огайо произошли случаи массовой стрельбы, жертвами которых в общей сложности стали 29 человек.
В техасском городе Эль-Пасо злоумышленник вошёл в торговый центр и начал стрелять по посетителям, убив 20 человек. После этого в Дейтоне стрелок открыл огонь по людям на одной из улиц города, убив девять человек и ранив 26. Преступник был ликвидирован.
4 августа Трамп поручил приспустить флаги США в связи с инцидентами со стрельбой.