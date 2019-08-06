В США задержали угрожавшего устроить стрельбу в магазине

В американском штате Флорида задержали мужчину, который угрожал применить огнестрельное оружие в магазине Walmart в городе Гибсонтон. Об этом сообщает Associated Press.

По данным агентства, в воскресенье, 4 августа, мужчина позвонил в магазин и сообщил сотрудникам, что готовится устроить там стрельбу. Более тысячи человек были эвакуированы из супермаркета. Позднее полицейские отследили звонок и задержали 31-летнего Уэена Ли Паджетта.

Отмечается, что в ходе обыска оружие в его доме не обнаружили.

По словам шерифа округа Хиллсборо, 31-летнему мужчине были предъявлены обвинения «в ложном заявлении о применении огнестрельного оружия насильственным путём».

3 и 4 августа в американских штатах Техас и Огайо произошли случаи массовой стрельбы, жертвами которых в общей сложности стали более 30 человек.

Американист, политолог Константин Блохин, ведущий научный сотрудник Центра исследований проблем безопасности РАН, в беседе с ФАН прокомментировал новые случаи массовой стрельбы в США.