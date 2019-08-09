Пелоси призвала Трампа созвать сенат для принятия закона об оружии

Спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси в официальном письме к американскому лидеру Дональду Трампу заявила о необходимости отозвать сенат с каникул для рассмотрения законопроекта об ужесточении контроля над оружием.

Об этом сообщает Politico.

«Сегодня как спикер палаты представителей я пишу Вам с просьбой срочно созвать сенат США, чтобы рассмотреть законопроект о предотвращении насилия с применением огнестрельного оружия, который уже был принят палатой представителей и поддержан обеими партиями», — говорится в тексте обращения.

Пелоси напомнила Трампу о статье в Конституции США, которая позволяет ему использовать свои полномочия для экстренного созыва сената.

Ранее число погибших при стрельбе в торговом центре в американском Эль-Пасо увеличилось до 22.

3 и 4 августа в Техасе и Огайо произошли случаи массовой стрельбы, жертвами которой стали более 30 человек.

Американист, политолог Константин Блохин в беседе с ФАН выразил мнение, что новые случаи массовой стрельбы в США стали результатом политики в сфере торговли оружием.