В Техасе скончался ещё один пострадавший при стрельбе в Эль-Пасо

Короткая ссылка
Число погибших при стрельбе в торговом центре в американском Эль-Пасо возросло до 22, скончался один из раненых в результате инцидента, сообщили в местной полиции.

«Ещё один пострадавший скончался. Общее число сейчас — 22 (погибших. — RT)», — сообщили там.

Таким образом, общее число жертв двух случаев массовой стрельбы 3 и 4 августа в штатах Техас и Огайо увеличилось до 31.

3 августа в штате злоумышленник открыл стрельбу по посетителям торгового центра в Эль-Пасо, 4 августа в Дейтоне другой стрелок открыл огонь по людям на одной из улиц города, убив девять человек. Злоумышленник был застрелен полицией.

Президент США Дональд Трамп призвал ФБР активнее выявлять «доморощенных» экстремистов.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить