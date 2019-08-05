В Техасе скончался ещё один пострадавший при стрельбе в Эль-Пасо
«Ещё один пострадавший скончался. Общее число сейчас — 22 (погибших. — RT)», — сообщили там.
Таким образом, общее число жертв двух случаев массовой стрельбы 3 и 4 августа в штатах Техас и Огайо увеличилось до 31.
3 августа в штате злоумышленник открыл стрельбу по посетителям торгового центра в Эль-Пасо, 4 августа в Дейтоне другой стрелок открыл огонь по людям на одной из улиц города, убив девять человек. Злоумышленник был застрелен полицией.
Президент США Дональд Трамп призвал ФБР активнее выявлять «доморощенных» экстремистов.