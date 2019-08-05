Число пострадавших при стрельбе в Дейтоне возросло до 32

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Число пострадавших при стрельбе в американском Дейтоне возросло до 32. Об этом сообщил шеф полиции города Ричард Бил.
Число пострадавших при стрельбе в Дейтоне возросло до 32
  • Reuters

«Ранее мы сказали о 27, теперь есть информация о 32», — сказал он во время брифинга. Его слова приводит РИА Новости.

Как отметил Бил, у полиции нет данных о том, что нападение произошло на почве расовой ненависти.

3 и 4 августа в американских штатах Техас и Огайо произошли случаи массовой стрельбы, жертвами которых в общей сложности стали 29 человек.

В техасском городе Эль-Пасо злоумышленник вошёл в торговый центр, начал стрелять по посетителям и убил 20 человек.

После этого в Дейтоне стрелок открыл огонь по людям на одной из улиц города, убив девять человек и ранив 26. Преступник был ликвидирован.

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