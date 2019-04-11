Эксперт прокомментировал допуск пистолета «Удав» к серийному производству
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- РИА Новости
«Это пистолет скорее для сил специальных операций и разведывательных подразделений. Это не пистолет для основного состава вооружённых сил», — заявил эксперт.
По словам Мураховского, преимущество пистолета — в пробивной способности и повышенной прицельной дальности стрельбы.
Как отметил эксперт, подобного рода оружие позволяет специальным подразделениям действовать и на переднем крае, и в тылу врага с высокой эффективностью.
Ранее сообщалось, что Министерство обороны утвердило акт комиссии, и пистолет получил литеру «О1».