Эксперт прокомментировал допуск пистолета «Удав» к серийному производству

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Главный редактор журнала «Арсенал Отечества», член экспертного совета коллегии Военно-промышленной комиссии России Виктор Мураховский в беседе с НСН прокомментировал допуск пистолета «Удав» к серийному производству.
Эксперт прокомментировал допуск пистолета «Удав» к серийному производству
  • © Виталий Белоусов
  • РИА Новости

«Это пистолет скорее для сил специальных операций и разведывательных подразделений. Это не пистолет для основного состава вооружённых сил», — заявил эксперт.

По словам Мураховского, преимущество пистолета — в пробивной способности и повышенной прицельной дальности стрельбы.

Как отметил эксперт, подобного рода оружие позволяет специальным подразделениям действовать и на переднем крае, и в тылу врага с высокой эффективностью.

Ранее сообщалось, что Министерство обороны утвердило акт комиссии, и пистолет получил литеру «О1».

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