Пистолет «Удав» допущен к серийному производству

Индустриальный директор кластера вооружений «Ростеха» Сергей Абрамов сообщил о завершении работы межведомственной комиссии, которая принимал решение о допуске пистолета «Удав» к серийному производству, передаёт РИА Новости.

По словам Абрамова, Министерство обороны утвердило акт комиссии и пистолет получил литеру «О1».

В свою очередь заместитель гендиректора ЦНИИточмаш Михаил Левшунов сообщил, что следующий этап — это принятие комплекса на вооружение или решение о его эксплуатации в войсках.

«Пистолет готов к серийному производству, документы для принятия на вооружение отправлены в Минобороны», — добавил Левшунов.

В январе сообщалось, что у пистолетного комплекса «Удав», предназначенного для нужд Вооружённых сил России, появится гражданская версия.