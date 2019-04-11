Пистолет «Удав» допущен к серийному производству
По словам Абрамова, Министерство обороны утвердило акт комиссии и пистолет получил литеру «О1».
В свою очередь заместитель гендиректора ЦНИИточмаш Михаил Левшунов сообщил, что следующий этап — это принятие комплекса на вооружение или решение о его эксплуатации в войсках.
«Пистолет готов к серийному производству, документы для принятия на вооружение отправлены в Минобороны», — добавил Левшунов.
В январе сообщалось, что у пистолетного комплекса «Удав», предназначенного для нужд Вооружённых сил России, появится гражданская версия.