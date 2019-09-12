Армия США закупит имитирующие стрельбу автомата Калашникова макеты

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Марта Литвинова
Американская армия планирует закупить пять макетов автомата Калашникова для имитации его стрельбы. Об этом говорится в заявке Министерства армии США, с которой ознакомился RT.
Армия США закупит имитирующие стрельбу автомата Калашникова макеты
  • РИА Новости

«Пять комплектов имитаций стреляющих автоматов АК-47 с небольшими кислородными и пропановыми баллонами для симуляции стрелкового огня», — говорится в документе.

Как указывается, такие макеты необходимы ведомству в рамках поставок учебного снаряжения.

К макетам автоматов также должны будут прилагаться средства управления и держатель для переноски газовых баллонов в рюкзаке.

В списке необходимых закупок в рамках того же тендера также значатся две установки для имитации взрыва с шестью дымовыми контейнерами и коробки с дымовыми шашками.

В связи с этим планируется провести онлайн-аукцион.

Ранее Пентагон разместил заявку на закупку припасов для российского оружия.

В марте стало известно, что ВВС США ищет возможность разработать воздушные цели, способные имитировать российский истребитель Су-57 и китайские J-20 и FC-31.

Подробнее — в материале RT.

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