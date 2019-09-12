Армия США закупит имитирующие стрельбу автомата Калашникова макеты
- РИА Новости
«Пять комплектов имитаций стреляющих автоматов АК-47 с небольшими кислородными и пропановыми баллонами для симуляции стрелкового огня», — говорится в документе.
Как указывается, такие макеты необходимы ведомству в рамках поставок учебного снаряжения.
К макетам автоматов также должны будут прилагаться средства управления и держатель для переноски газовых баллонов в рюкзаке.
В списке необходимых закупок в рамках того же тендера также значатся две установки для имитации взрыва с шестью дымовыми контейнерами и коробки с дымовыми шашками.
В связи с этим планируется провести онлайн-аукцион.
Ранее Пентагон разместил заявку на закупку припасов для российского оружия.
В марте стало известно, что ВВС США ищет возможность разработать воздушные цели, способные имитировать российский истребитель Су-57 и китайские J-20 и FC-31.
Подробнее — в материале RT.