ВВС США намерены разработать имитирующие российский Су-57 цели

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Марта Литвинова
ВВС США ищет возможность разработать воздушные цели, способные имитировать российский истребитель Су-57 и китайские J-20 и FC-31.
ВВС США намерены разработать имитирующие российский Су-57 цели
  • РИА Новости

Военно-воздушное министерство США, с заявкой которого ознакомился RT, разместило запрос для поиска потенциальных подрядчиков, способных создать воздушные цели, имеющие характеристики таких «продвинутых самолётов противников», как российский истребитель Су-57 и китайские J-20 и FC-31 (также известный как J-31).

«Задача данного запроса — установить наличие источников, способных разработать, интегрировать, сконструировать, опробовать и произвести доступный комплект технических решений и снаряжения воздушных целей (радиопередающие устройства, средства радиоэлектронной борьбы и расходные материалы, такие как дипольные и тепловые отражатели), способных в достаточной степени достоверно имитировать продвинутые самолёты противника (Су-57, J-20 и FC-31) для отработки конкретных тестовых сценариев», — говорится в запросе ВВС США.

Как отмечается в документе, ВВС США намерены провести анализ рынка и найти подрядчиков, обладающих необходимыми технологиями и средствами для реализации подобной программы.

Мишени должны быть дистанционно управляемыми, а также способными самостоятельно совершать посадку в случае, если они не были уничтожены.

Срок их службы должен составить как минимум 10 полётов с 30 часами полётного времени до того, как они будут уничтожены. Также перед потенциальными подрядчиками стоит задача представить мишени, способные восстанавливаться после контакта с солёной водой.

Кроме того, их возможностей должно хватать для имитации технологических характеристик российского и китайских истребителей. 

«Уничтожаемые мишени должны быть в состоянии выдавать соответствующие (J-20, Су-57 и т.д.) радио- и радиоэлектронные сигналы, поддерживая надлежащие ЭПР, ИК-сигнатуру или и то и другое для заданного тестового сценария», — указывается в заявке. 

Кроме того, хотя бы один из возможных вариантов мишени должен быть способным летать на скорости 0.95 Махов (около 1139 км/ч).

Ранее стало известно, что первый серийный истребитель пятого поколения Су-57 поступит в Воздушно-космические силы России в 2019 году, а второй — в 2020-м.

Подробнее — в материале RT.

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