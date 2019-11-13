Для одиночной стрельбы натовским патроном: какими достоинствами обладает новейший российский автомат АК-308

Новейший российский автомат АК-308 был разработан для поставок за рубеж, однако он может заинтересовать и отечественных заказчиков. Об этом в интервью RT рассказал главный конструктор концерна «Калашников» Сергей Уржумцев. Конструкция АК-308 предусматривает использование натовского винтовочного патрона 7,62×51 мм (.308 Win). Особенность автомата заключается в том, что он приспособлен для ведения прежде всего одиночной стрельбы. Как полагают эксперты, у такого оружия хорошие шансы завоевать популярность в странах Юго-Восточной Азии и Ближнего Востока, армии которых сейчас используют западные штурмовые винтовки.

Новый автомат АК-308 концерна «Калашников» разработан для продажи на экспорт. Об этом в интервью RT сообщил главный конструктор предприятия Сергей Уржумцев. В то же время компания рассчитывает на то, что разработка будет пользоваться спросом и у российских заказчиков. Специалист уверен, что АК-308 «подойдёт для выполнения современных боевых задач».

«Данное изделие — это выражение нашего концептуального взгляда на применение стрелкового оружия. АК-308 мы позиционируем как автоматическую винтовку, основным режимом огня которой является одиночный. Конечно, она может вести автоматический огонь, но эта опция предусмотрена на экстренные случаи. В планах концерна продвигать АК-308 на экспорт. В то же время мы рассчитываем на интерес к этому оружию со стороны российских заказчиков», — пояснил Уржумцев.

АК-308 был разработан под натовский армейский винтовочный патрон 7,62×51 мм (.308 Win). За основу конструкторы «Калашникова» взяли АК-12, который относят к новому поколению легендарного автомата Калашникова. В конце 2018 года он был принят на вооружение сухопутных войск, морской пехоты и ВДВ.

Как сообщают СМИ, АК-308 «позаимствовал» ствольную коробку у модернизированного ручного пулемёта Калашникова РПК-74М. Она обладает повышенным запасом прочности и способна выдерживать циклические ударные нагрузки при стрельбе крупнокалиберным патроном.

Особенность АК-308 заключается в реализации концепции вывешенного ствола (free-floating barrel). При такой схеме дуло оружия контактирует только со ствольной коробкой, что уменьшает количество вибраций при стрельбе и, как следствие, увеличивает точность огня.

«Универсальное оружие для боя»

АК-308 был впервые представлен на международном военно-техническом форуме «Армия-2018». В комментарии RT на полях выставки специалист отдела маркетинга концерна «Калашников» Максим Попенкер заявил, что автомат разработан для ведения в основном одиночной стрельбы. По его словам, АК-308 — это лёгкое, мощное, надёжное и высокоточное оружие.

«Мы представили автомат, который должен прежде всего пойти на экспорт. Автомат создан под 308-й патрон, который обеспечивает большую пробивную способность. Это свойство имеет огромное значение в горах, в пустыне и населённых пунктах. Поэтому мы рассчитываем на спрос стран третьего мира», — рассказал Попенкер.

АК-308 на международном военно-техническом форуме «Армия-2018»

globallookpress.com

Масса АК-308 составляет 4,3 кг, общая длина — 880—940 мм, прицельная дальность — 800 м. Автомат может оснащаться магазинами вместимостью по 20 или 30 патронов. Важными преимуществами оружия является эргономика и низкая по сравнению с западными аналогами стоимость, добавил Попенкер.

По мнению специалиста, АК-308 может пополнить арсенал пехотных частей, армейского спецназа и подразделений спецназначения силовых структур РФ. Коллега Попенкера Алексей Шумилов считает, что автомат после доводки и испытаний по боевым качествам «должен стать универсальным оружием для боя, как, впрочем, и все автоматы нашего производства».

«Наш новейший автомат калибра 7,62×51 мм оборудован также планками Пикатинни. На эти специальные переходники, выполненные в виде «гребёнки», легко крепятся любые прицелы, тактические фонари и лазерные целеуказатели», — цитирует Шумилова еженедельник «Звезда».

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Также АК-308 оснащён складным телескопическим прикладом, который позволяет регулировать длину оружия в зависимости от антропометрических данных стрелка. Более того, для удобства боец может сложить приклад вбок. В частности, подобная опция актуальна для военнослужащих, передвигающихся в десантном отделении БМП.

В январе в интервью «Коммерсанту» генеральный директор концерна «Калашников» Владимир Дмитриев заявил, что в 2019 году компания может начать серийное производство АК-308. Конкурентным преимуществом изделия, как считает топ-менеджер, является небольшое количество «штурмовых винтовок в таком калибре». Информацию о возможном экспорте оружия Дмитриев раскрывать не стал.

Между тем за рубежом высоко оценили АК-308. В конце 2018 года The National Interest назвал данное оружие «одним из самых амбициозных продуктов Калашникова за последние десятилетия».

Автор материала, научный сотрудник Центра национальных интересов Марк Эпископос, включил в список потенциальных покупателей АК-308 Индию, Бразилию и Пакистан. Он напомнил, что Дели ищет достойную замену винтовкам INSAS (Indian National Small Arms System) калибра 7,62x51 мм.

«Целесообразный коммерческий ход»

Опрошенные RT эксперты заявили, что к АК-308 могут проявить интерес страны Юго-Восточной Азии и Ближнего Востока, которые ранее использовали штурмовые винтовки производства стран НАТО и потому не хотят переходить на другие стандарты патронов. Ключевыми преимуществами отечественного оружия аналитики назвали относительно невысокую стоимость и возможность его адаптации под конкретные боевые задачи.

«В список потенциальных потребителей могут попасть те страны, которые ранее эксплуатировали или продолжают держать на вооружении стрелковое оружие производства стран НАТО. Естественно, что потребители продукции альянса в количестве сотен миллионов единиц приобретали или выпускали патроны 7,62×51 мм. Я думаю, что создание АК-308 — это грамотный и целесообразный коммерческий ход с целью потеснить с пьедестала западные винтовки», — рассуждает в беседе с RT коммерческий директор журнала «Арсенал Отечества» Алексей Леонков.

Как полагает эксперт, у «Калашникова» хорошие шансы расширить номенклатуру зарубежных заказчиков. По его мнению, автомат под патрон .308 Win будет эффективен в боях против террористов в условиях города и гористой местности. Также он сможет поражать живую силу противника в современной экипировке.

АК-308 с дополнительным оборудованием

© Vitaly V.Kuzmin

В комментарии RT военный эксперт Юрий Кнутов отметил, что АК-308 разработан с целью повышения показателя пробиваемости. Новейшие средства индивидуальной защиты в состоянии выдержать попадание малоимпульсных патронов (в России — 5,45 мм, в НАТО — 5,56 мм), констатировал аналитик.

«Сейчас на повестке дня многих стран мира стоит вопрос об увеличении калибра стрелкового оружия. Средства защиты постоянно совершенствуются, становятся более лёгкими и прочными. Но, насколько я понимаю, калибр 7,62 мм актуален пока для спецподразделений, в том числе нашей страны. В спецподразделениях опция точного автоматического огня не критична», — сказал Кнутов.

Эксперт пояснил, что с укрупнением калибра неизбежно ухудшаются показатели кучности стрельбы. Кроме того, крупный патрон увеличивает массу оружия, делая бойца менее мобильным. Тем не менее Кнутов считает, что в обозримой перспективе ведущие военные державы будут постепенно отказываться от малоимпульсных патронов.

«В контексте вероятного увеличения калибра стрелкового оружия АК-308 — это достойный экспериментальный образец штурмовой винтовки. Учитывая колоссальный опыт «Калашникова» в разработке автоматического оружия, можно с уверенностью говорить о том, что АК-308 изготовлен на уровне лучших мировых стандартов и обладает всеми известными достоинствами детища Калашникова: высочайшей надёжностью, неприхотливостью и мощью», — резюмировал он.