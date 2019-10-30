«Создание надёжной системы обороны»: Россия развернула загоризонтные РЛС «Подсолнух» на трёх направлениях

Российские загоризонтные РЛС «Подсолнух» развёрнуты на Дальнем Востоке, Балтике и Каспии. Об этом рассказал глава разработавшего эти комплексы НПК НИИДАР Кирилл Макаров. Системы способны обнаруживать и сопровождать воздушные и надводные цели за пределами радиогоризонта независимо от того, применяются ли на них стелс-технологии, призванные снизить заметность боевых машин. По словам Макарова, в России также создаются системы, способные обнаружить пластиковые и деревянные беспилотники. Как отмечают эксперты, новые разработки дают РФ преимущества по раннему выявлению возможных атак.

Россия развернула загоризонтные радиолокаторы «Подсолнух» на Дальнем Востоке и балтийском направлении. Об этом рассказал генеральный директор разработавшего эти станции НПК Научно-исследовательского института дальней радиосвязи (НИИДАР) Кирилл Макаров. Таким образом, теперь эти системы работают на трёх направлениях — ранее они начали функционировать на Каспии.

«Мы создаём станции поверхностной волны для обнаружения кораблей и воздушных объектов. Это станции типа «Подсолнух». Они уже находятся в эксплуатации, стоят на трёх направлениях — на Дальнем Востоке, Каспии и Балтике. Кроме того, мы занимаемся разработками новых направлений — это радиофотоника и связанные с ней технологии, а также терагерцовое излучение», — сказал он в интервью РИА Новости.

Станция «Подсолнух» способна обнаруживать цели за пределами так называемого радиогоризонта — максимального для радиолокаторов показателя. Существует две разновидности комплекса — для ВС России и экспорта.

Характеристики российской спецификации неизвестны, однако на сайте НИИДАР представлены данные об экспортном варианте, согласно которым зона наблюдения такого комплекса — 450 км, а радиус обзора составляет 120°. Он может одновременно сопровождать до 200 надводных и 100 воздушных целей. Также РЛС способна обнаруживать корабли и самолёты с применением стелс-технологий практически на таком же расстоянии, что и обычные.

В 2013 году она заступила на службу в составе Каспийской флотилии, с тех пор неоднократно принимала участие в военных учениях. А в августе 2018 года во время манёвров силы флотилии отработали новый тактический приём «Стена», который позволяет увеличить зону обнаружения целей.

«Особая система построения кораблей и самолётов разведывательной и истребительной авиации, увязанная с возможностями береговых средств загоризонтной радиолокационной станции поверхностной волны «Подсолнух-Э» и зенитных ракетных комплексов «Бук-М3», позволила значительно увеличить дальность обнаружения низколетящих целей», — отмечал начальник пресс-службы Южного военного округа Вадим Астафьев.

«Дают России ряд ключевых преимуществ»

Макаров также рассказал, что предприятие до конца года передаст Вооружённым силам РФ первый образец загоризонтной РЛС «Контейнер».

«Станция использует явление отражения радиоволн декаметрового диапазона от ионосферы. Но у этой РЛС есть так называемая мёртвая зона. Она составляет 900 километров, поэтому было принято решение о расположении станции в глубине страны. Это позволяет находиться станции в безопасности и контролировать воздушное пространство сопредельных государств», — пояснил он.

Также Макаров сообщил о работе над системами, которые будут способны обнаруживать пластиковые или деревянные БПЛА.

«Любой материал имеет эффективную поверхность рассеивания, пусть он деревянный, пусть пластиковый. То, что мы делаем, позволит обнаруживать в том числе и такие беспилотники», — заметил Макаров.

Эти разработки позволяют создавать эффективную систему воздушно-космической обороны, убеждён главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко.

«Все эти разработки нацелены на создание надёжной системы воздушно-космической обороны России. Разумеется, первичная информация — это данные радиолокаторов. Поэтому новые разработки в области радиолокации дают России ряд ключевых преимуществ по раннему обнаружению возможных ракетных и беспилотных атак с целеуказанием средствам противовоздушной обороны на их поражение», — сказал он RT.

По словам Коротченко, на этих принципах работает система обороны российской авиабазы в сирийском Хмеймиме. Отметим, что на этот объект неоднократно нападали боевики, применяющие самодельные БПЛА. Всего за последние два года российские ПВО сбили 118 беспилотников, отмечал в сентябре официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

«Террористы пытаются прорваться через систему воздушной обороны авиабазы Хмеймим. Если говорить о цифрах, то было за два года уничтожено 118 беспилотных летательных аппаратов террористических группировок, в том числе 58 дронов с 1 января этого года», — сообщил он.

Коротченко подчеркнул, что некоторые российские комплексы ПВО также могут выполнять роль радиолокационных станций, обнаруживая цели и сразу же их уничтожая.