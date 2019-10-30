В России создают способную обнаружить беспилотник из пластика систему

В России создают радиолокационную станцию, которая будет способна обнаруживать беспилотники из пластика и дерева. Об этом сообщил гендиректор НПК «Научно-исследовательского института дальней радиосвязи» (входит в РТИ) Кирилл Макаров.

«Мы работаем над определённой станцией для обнаружения низколетящих целей, в числе которых дроны, способные нести угрозу», — приводит РИА Новости его слова.

Как отметил Макаров, подобная станция сможет обнаруживать даже беспилотники, сделанные из дерева или пластика.

«Любой материал имеет эффективную поверхность рассеивания, пусть он деревянный, пусть пластиковый. То, что мы делаем, позволит обнаруживать в том числе и такие беспилотники», — добавил он.

Летом сообщалось, что в России разработали антенну для приёма навигационных спутниковых сигналов, несмотря на глушение.