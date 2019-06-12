В России разработали систему помехозащиты при приёме сигналов спутников
Отмечается, что российская делегация должна представить эту разработку в Нью-Йорке на заседании Международного комитета по глобальным навигационным спутниковым системам при ООН.
«Чрезвычайно низкая мощность навигационных сигналов у поверхности Земли обуславливает уязвимость коммерческих навигационных-приёмников к воздействию помех», — сообщил Лисовой.
Как уточняется, эта антенна была разработана с целью принимать навигационный сигнал в условиях спуфинга (преднамеренное глушение или подмена навигационного сигнала ложным). Она вычисляет источник помех и не усчитывает его при обработке навигационного сигнала.
Система обеспечивает помехозащиту при приёме данных от систем ГЛОНАСС, GPS, европейской Galileo и китайской BeiDou.
Ранее «Росэлектроника», холдинг «Ростеха», представила на форуме «Армия-2018» систему радиоэлектронного подавления беспилотников «Серп».