Россия развернула загоризонтные РЛС «Подсолнух» на трёх направлениях
По его словам, станции поверхностной волны типа «Подсолнух» предназначены для обнаружения кораблей и воздушных объектов.
«Они уже находятся в эксплуатации, стоят на трёх направлениях — на Дальнем Востоке, на Каспии и на Балтике», — сказал Макаров.
Ранее руководитель пресс-службы Южного военного округа Вадим Астафьев после учений заявил, что возможности береговых средств загоризонтной радиолокационной станции «Подсолнух-Э» значительно помогли увеличить дальность обнаружения ракетных систем.