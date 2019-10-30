Россия развернула загоризонтные РЛС «Подсолнух» на трёх направлениях

Российские специалисты ввели в эксплуатацию загоризонтные радиолокаторы «Подсолнух» на Дальнем Востоке, на Каспии и на Балтике. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на гендиректора Научно-исследовательского института дальней радиосвязи Кирилла Макарова.

По его словам, станции поверхностной волны типа «Подсолнух» предназначены для обнаружения кораблей и воздушных объектов. «Они уже находятся в эксплуатации, стоят на трёх направлениях — на Дальнем Востоке, на Каспии и на Балтике», — сказал Макаров. Ранее руководитель пресс-службы Южного военного округа Вадим Астафьев после учений заявил, что возможности береговых средств загоризонтной радиолокационной станции «Подсолнух-Э» значительно помогли увеличить дальность обнаружения ракетных систем.