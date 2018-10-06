Корабли Каспийской флотилии отразили ракетную атаку условного противника

Короткая ссылка
Корабли Каспийской флотилии и средства ПВО Южного военного округа успешноотразили ракетную атаку условного противника, сообщает ТАСС со ссылкой на руководителя пресс-службы ЮВО Вадима Астафьева.

«Особая система построения группировки кораблей Каспийской флотилии вместе с возможностями береговых средств загоризонтной радиолокационной станции поверхностной волны «Подсолнух-Э» и зенитных ракетных комплексов «Бук-М3», позволили значительно увеличить дальность обнаружения и уничтожения ракетных систем «противника», — заявил Астафьев.

Отмечается, что атаку крылатых ракет на учениях имитировали штурмовики Су-25 из состава 4-й армии ВВС и ПВО.

В составе морской группировки учебно-боевые задачи выполнили ракетные корабли «Татарстан» и «Дагестан», малые ракетные корабли «Астрахань», «Углич» и «Махачкала», и малый артиллерийский корабль «Волгодонск».

Ранее сообщалось, что в горах Дагестана в ходе учений тактический десант мотострелковых соединений Южного военного округа перекрыл просачивание условных боевиков через российскую границу. 

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить