В Дагестане в ходе учений прошла высадка тактического десанта мотострелков
«Около 30 тактических групп мотострелковых соединений ЮВО, дислоцируемых в Волгоградской и Ростовской областях, высадились тактическим десантом на горных перевалах Дагестана с целью перекрыть просачивание незаконных вооружённых формирований условного противника через государственную границу России», — заявил Аставьев.
Отмечается, что в рамках больших командно-штабных учений вертолёты Ми-8АМТШ 4-й армии ВВС и ПВО обеспечили оперативную доставку военнослужащих в район планируемой высадки.
Высадка десанта проводилась одновременно с более чем 20 вертолётов Ми-8АМТШ и двух Ми-26. Также военнослужащих прикрывали шесть вертолётов Ка-52 и шесть Ми-35.
Ранее телеканал «Звезда» сообщал, что на учениях Восточного военного округа прошли контрольные стрельбы с использованием систем «Град».