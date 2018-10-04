В Дагестане в ходе учений прошла высадка тактического десанта мотострелков

В горах Дагестана в ходе учений тактический десант мотострелковых соединений Южного военного округа перекрыл просачивание условных боевиков через российскую границу. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на начальника пресс-службы ЮВО Вадима Астафьева.

«Около 30 тактических групп мотострелковых соединений ЮВО, дислоцируемых в Волгоградской и Ростовской областях, высадились тактическим десантом на горных перевалах Дагестана с целью перекрыть просачивание незаконных вооружённых формирований условного противника через государственную границу России», — заявил Аставьев.

Отмечается, что в рамках больших командно-штабных учений вертолёты Ми-8АМТШ 4-й армии ВВС и ПВО обеспечили оперативную доставку военнослужащих в район планируемой высадки.

Высадка десанта проводилась одновременно с более чем 20 вертолётов Ми-8АМТШ и двух Ми-26. Также военнослужащих прикрывали шесть вертолётов Ка-52 и шесть Ми-35.

Ранее телеканал «Звезда» сообщал, что на учениях Восточного военного округа прошли контрольные стрельбы с использованием систем «Град».