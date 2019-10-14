«Спрос достаточно большой»: на что способна новейшая российская система обнаружения беспилотников

Партия новейших российских комплексов обнаружения дронов «Енот» будет поставлена Южной Корее до конца первого квартала 2020 года. Об этом сообщили журналистам в Фонде развития промышленности, который является инвестором проекта. В настоящее время ведутся переговоры о поставках систем в Великобританию, Германию и Болгарию. «Енот» способен фиксировать неограниченное количество БПЛА в радиусе 1,8 км и других объектов на дальности до 8,3 км. Достоинствами комплекса являются высокая эффективность в любую погоду, компактность и относительно низкая цена. Как полагают эксперты, отечественная система будет широко востребована на российском и зарубежном рынках.

Российское предприятие АО НПЦ «Элвис» (Зеленоград) поставит Южной Корее партию новейших комплексов обнаружения беспилотников «Енот». Об этом сообщили журналистам в Фонде развития промышленности (ФРП, находится в ведении Минпромторга), который профинансировал создание этой системы.

Сделка с Сеулом будет реализована до конца первого квартала 2020 года. Также руководство предприятия ведёт переговоры об экспорте в европейские страны — Великобританию, Германию и Болгарию. Ожидается, что решения о поставках будут приняты до конца нынешнего года.

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Как заявил президент Корейско-российского делового совета Чжонхо Пак, «Енот» является «бюджетным решением, которое обладает оптимальными характеристиками цена — качество для систем подобного класса». Из его слов следует, что российские комплексы будут обеспечивать безопасность крупных аэропортов, нефтяных баз и электростанций.

«Енот» собирают на экспорт для гражданских нужд. До конца года «Элвис» планирует выпустить 27 комплексов, в 2020 году — около 100 единиц. При увеличении объёма заказов подмосковное предприятие готово запустить дополнительные рабочие смены.

«Проект «Элвиса» — это яркий пример высокотехнологичного отечественного производства, продукция которого будет востребована как на российском, так и на зарубежном рынках. В 2018 году ФРП предоставил НПЦ «Элвис» заём по программе «Проекты развития» в размере 75 миллионов рублей на запуск серийного производства систем обнаружения беспилотников. Общий объём инвестиций составил 158 миллионов рублей», — сказал директор ФРП Роман Петруца.

Научно-производственный центр «Элвис» («Электронные вычислительно-информационные системы») — один из ведущих российских разработчиков процессоров, аналого-цифровых и радиочастотных интеллектуальных систем, в том числе комплексов обработки радиолокационных сигналов.

«Спрос достаточно большой»

На разработку «Енота» потребовалось около полутора лет. В беседе с журналистами заместитель генерального директора АО НПЦ «Элвис» Андрей Пименов отметил, что «это довольно короткий срок для подобного изделия». Наиболее важные элементы новейшей РЛС производятся на мощностях предприятия, остальные комплектующие закупаются в России и за рубежом.

Как пояснил Пименов, детище «Элвиса» ориентировано как на международный, так и на российский рынки. Применяется он в гражданской сфере. По этой причине перед предприятием не стоит задача выпускать РЛС исключительно из отечественных элементов.

«Енот» предназначен для охраны аэропортов и предприятий топливно-энергетического комплекса. Также система подходит для обеспечения безопасности так называемых открытых объектов, например, стратегически важных заводов и энергетических станций, расположенных на равнинной, хорошо просматриваемой местности, отмечают создатели комплекса.

РЛС «Енот» на полигоне НИИ «Атолл»

© Алексей Заквасин

«Спрос достаточно большой, но в основном он связан с экспортом. К сожалению, российский рынок достаточно консервативен, хотя наш первый заказчик был из России. Я думаю, что за рубежом более развита индустрия применения беспилотников и потому вопрос их обнаружения стоит более остро. Однако я уверен, что в нашей стране отношение к безопасности непременно поменяется», — заявил журналистам Пименов.

Топ-менеджер «Элвиса» напомнил, что в РФ действуют достаточно жёсткие правила использования БПЛА. В то же время, он с сожалением отметил, что существующие защитные меры зачастую оказываются недостаточно эффективными, когда дроны применяются сознательно и в заведомо противозаконных целях.

«Широкое распространение в России и за рубежом получили беспилотники малого и лёгкого класса. Их количество увеличивается с каждым годом, а эффективных, малогабаритных и недорогих средств обнаружения практически нет. Сейчас они нужны не только силовикам, но и службам, отвечающим за безопасность предприятий и объектов инфраструктуры», — рассуждает Пименов.

«Енот» состоит из 14-килограммовой трёхкоординатной радиолокационной станции (РЛС), шкафа электропитания, комплекта программного обеспечения и компьютера для его функционирования. По желанию заказчика, комплекс может оснащаться видеокамерами, тепловизорами, средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ), способными «перехватывать управление» БПЛА.

Уникальность «Енота» заключается в использовании многолучевых приёмных систем. Они обеспечивают обнаружение неограниченное количество дронов с эффективной поверхностью рассеяния (ЭПР) в 0,01 кв. м на дальности до 1,8 км. Наземные и надводные цели фиксируются на расстоянии до 8,3 км.

К достоинствам «Енота» относятся компактность, мобильность (комплекс можно установить на любое транспортное средство), малое энергопотребление, отсутствие ограничений по количеству сопровождаемых целей и способность сканировать воздушное пространство над водой, что считается сложной технической задачей. Система является всепогодной и способна для каждой среды выбирать наиболее подходящий алгоритм работы.

Изображение окружающей местности и цели (дрона) на мониторе РЛС «Енот»

© АО НПЦ «Элвис»

«Радар в автоматическом режиме замечает дрон и выдаёт сигнал тревоги. Оператор видит на мониторе виртуальную карту местности, видит, где расположен дрон. Беспилотник обозначается пиктограммой. Над ней отображаются его дальность, высота и скорость. Далее оператор принимает решение по противодействию», — рассказал Пименов.

Как пояснил главный конструктор «Енота» Олег Зинченко, подготовка оператора не занимает много времени и не требует глубоких технических знаний. Интерфейс и органы управления комплекса интуитивно понятны человеку с навыками обычного пользователя ПК.

Зинченко признаёт, что его детище уступает по дальности и эффективности образцам, которые стоят на вооружении российской армии. По его словам, преимущество «Енота» заключается в ценовой доступности для широкого круга потребителей в гражданском секторе.

«Открываются хорошие перспективы»

Опрошенные RT эксперты полагают, что комплекс, разработанный НПЦ «Элвис», призван решить крайне актуальную задачу. Беспилотники (особенно, аппараты, лишённые металлических конструкций) очень сложно обнаружить. Наиболее эффективным средством мониторинга являются системы радиолокационного обзора в сочетании с оптическими и акустическими средствами.

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«Инциденты с использованием БПЛА ближневосточными боевиками продемонстрировали огромную потребность в развитии средств обнаружения и поражения таких аппаратов. Недорогие беспилотники кустарного производства превратились в оружие, которое угрожает как военным, так и гражданским объектам. Они могут проводить разведку и наносить удары», — констатировал в беседе с RT военный эксперт Юрий Кнутов.

Основатель портала Military Russia Дмитрий Корнев считает, что представленное «Элвисом» изделие может использоваться непосредственно для перехвата дронов. В комментарии RT эксперт отметил, что комплексы, подобные «Еноту», должны относительно легко интегрироваться с разнообразными средствами РЭБ, которые глушат радиосигналы и подавляют системы спутниковой навигации.

«Россия — мировой лидер в средствах радиолокации. Неудивительно, что отечественные предприятия выходят на экспорт. Сложно переоценить потребность в комплексах, способных эффективно обнаруживать малогабаритные БПЛА. До атаки дронов на нефтяные объекты Саудовской Аравии считалось, что это сугубо военная задача, но на самом деле проблема защиты от беспилотников намного шире, и перед нашей страной открываются хорошие перспективы на мировом рынке», — резюмировал Корнев.