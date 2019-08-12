В Ростовской области начались учения по радиоэлектронной борьбе

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В Ростовской области стартовали учения по радиоэлектронной борьбе, сообщает RostovGazeta.ru со ссылкой на пресс-службу Южного военного округа.
В Ростовской области начались учения по радиоэлектронной борьбе
  • © Павел Лисицын
  • РИА Новости

Участники должны отработать радиоэлектронное поражение линий радиосвязи в различных диапазонах, нанести радиоэлектронное удары по пунктам управления и узлам связи условного противника, провести тренировки в разворачивании комплексов РЭБ, их маскировке на местности, охране и защите.

Будут задействованы новейшие образцы техники и оборудования, включая комплексы РЭБ «Красуха» и «Борисоглебск», мобильные комплексы «Леер-3» на базе автомобиля КамАЗ.

Одновременно учения начались на полигонах Волгоградской области, Краснодарского края, Крыма и Северной Осетии.

Ранее сообщалось, что в Ростовской области стартовали учения подразделений материально-технического обеспечения.

«ПолитЭксперт» сообщал о полевых тренировках ракетной бригады Западного военного округа на полигоне в Ленинградской области.

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