В Ростовской области начались учения подразделений материально-технического обеспечения

В Ростовской области стартовали учения подразделений материально-технического обеспечения, сообщает RostovGazeta.ru со ссылкой на пресс-службу Южного военного округа.

Занятия также начались в Краснодарском крае, Адыгее, Крыму и Волгоградской области.

Общее число участников превышает 6,5 тыс. Задействовано более 2,5 тыс. единиц спецтехники.

Во время учений военнослужащие отработают свыше 100 специальных задач боевого обеспечения, в том числе организацию переправы механизированных колонн тяжёлой военной техники по наплавному мосту и ускоренное пополнение горюче-смазочных материалов танковым и мотострелковым подразделениям.

Ранее «Янтарный край» сообщал, что малый ракетный корабль «Советск» провёл артиллерийские стрельбы в Балтийском море.