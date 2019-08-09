Малый ракетный корабль «Советск» провёл артиллерийские стрельбы в Балтийском море

Экипаж малого ракетного корабля «Советск», находящегося на государственных испытаниях, провёл артиллерийские стрельбы в Балтийском море, сообщает «Янтарный край» со ссылкой на пресс-службу Западного военного округа.

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В качестве мишени использовался корабельный щит, имитировавший надводный корабль условного противника. Экипажу также предстоит провести стрельбы из других видов вооружения, отработать меры по противовоздушной обороне. Также запланированы облёты «Советска» авиацией Балтийского флота. Ранее сопредседатель Союза ветеранов боевых служб ВМФ Виктор Блытов в беседе с Nation News оценил учения «Океанский щит» в акватории Балтийского моря.