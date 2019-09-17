«Рособоронэкспорт» назвал объём экспорта средств ПВО и РЭБ с 2000 года

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Глава «Рособоронэкспорта» Александр Михеев сообщил, что Россия увеличила экспорт средств ПВО и радиоэлектронной борьбы «в четыре-пять раз». Об этом информирует Интерфакс со ссылкой на пресс-службу компании.
«Рособоронэкспорт» назвал объём экспорта средств ПВО и РЭБ с 2000 года
  • © Дмитрий Струговец
  • РИА Новости

«Благодаря комплексному подходу и максимально высокой адаптивности российских предложений с 2000 года «Рособоронэкспортом» поставлено в другие страны российских средств ПВО и РЭБ на сумму свыше $25 млрд, причём за последние 10 лет объём российского экспорта в этом сегменте вырос в четыре-пять раз», — заявил Михеев.

В начале сентября сообщалось, что «Рособоронэкспорт» с начала года поставил на экспорт продукции военного назначения на $8,5 млрд

При этом отмечалось, что по итогам переговоров на авиасалоне МАКС-2019 ожидается подписание контрактов на экспорт российского вооружения на несколько миллиардов долларов. 

Авиаэксперт Дмитрий Адамидов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» оценил роль Международного авиационно-космического салона в расширении экспортных возможностей российских компаний.

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