«Рособоронэкспорт» назвал объём экспорта средств ПВО и РЭБ с 2000 года

Глава «Рособоронэкспорта» Александр Михеев сообщил, что Россия увеличила экспорт средств ПВО и радиоэлектронной борьбы «в четыре-пять раз». Об этом информирует Интерфакс со ссылкой на пресс-службу компании.

«Благодаря комплексному подходу и максимально высокой адаптивности российских предложений с 2000 года «Рособоронэкспортом» поставлено в другие страны российских средств ПВО и РЭБ на сумму свыше $25 млрд, причём за последние 10 лет объём российского экспорта в этом сегменте вырос в четыре-пять раз», — заявил Михеев.

В начале сентября сообщалось, что «Рособоронэкспорт» с начала года поставил на экспорт продукции военного назначения на $8,5 млрд.

При этом отмечалось, что по итогам переговоров на авиасалоне МАКС-2019 ожидается подписание контрактов на экспорт российского вооружения на несколько миллиардов долларов.

Авиаэксперт Дмитрий Адамидов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» оценил роль Международного авиационно-космического салона в расширении экспортных возможностей российских компаний.