«Рособоронэкспорт» сообщил о поставках военной продукции на $8,5 млрд

«Рособоронэкспорт» с начала года поставил на экспорт продукции военного назначения на $8,5 млрд. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на сообщение компании.

«В текущем году мы уже экспортировали продукцию российского оборонно-промышленного комплекса на сумму свыше $8,5 млрд, причём половина всех поставок пришлась именно на сегменты авиации и ПВО, где Россия — признанный мировой лидер», — приводится заявление главы «Рособоронэкспорта» Александра Михеева.

При этом по итогам переговоров на авиасалоне МАКС-2019 ожидается подписание контрактов на экспорт российского вооружения на несколько миллиардов долларов.

«Специалисты АО «Рособоронэкспорт» провели свыше 200 предконтрактных переговоров, консультаций и технических презентаций для иностранных делегаций, по результатам которых ожидается пополнение портфеля заказов компании на несколько миллиардов долларов», — говорится в сообщении.

Как заявил Михеев, главным итогом авиасалона станут новые контракты на поставку за рубеж российских самолётов, вертолётов и средств ПВО.

Ранее в «Рособоронэкспорте» сообщили, что на МАКС-2019 представят экспортные варианты Су-57Э и Ил-112ВЭ.