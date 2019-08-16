На МАКС-2019 представят экспортные варианты Су-57Э и Ил-112ВЭ

Короткая ссылка
На международном авиасалоне МАКС-2019 будут представлены экспортный истребитель Су-57Э и военный транспортник Ил-112ВЭ.
На МАКС-2019 представят экспортные варианты Су-57Э и Ил-112ВЭ
  • © Алексей Никольский
  • РИА Новости

Об этом информирует ТАСС со ссылкой на сообщение «Рособоронэкспорта».

«Главными экспонатами военной части российской экспозиции на МАКС-2019 станут истребитель Су-57Э (КнААПО им. Ю.А. Гагарина) и военно-транспортный Ил-112ВЭ (ПАО «ВАСО»)», — сообщили в компании.

Ранее стало известно, что государственные испытания истребителей пятого поколения Су-57 планируется завершить в 2019 году, а новейшие истребители МиГ-35 будут аттестованы до конца 2021 года. 

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить