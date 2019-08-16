На МАКС-2019 представят экспортные варианты Су-57Э и Ил-112ВЭ

На международном авиасалоне МАКС-2019 будут представлены экспортный истребитель Су-57Э и военный транспортник Ил-112ВЭ.

Об этом информирует ТАСС со ссылкой на сообщение «Рособоронэкспорта».

«Главными экспонатами военной части российской экспозиции на МАКС-2019 станут истребитель Су-57Э (КнААПО им. Ю.А. Гагарина) и военно-транспортный Ил-112ВЭ (ПАО «ВАСО»)», — сообщили в компании.

Ранее стало известно, что государственные испытания истребителей пятого поколения Су-57 планируется завершить в 2019 году, а новейшие истребители МиГ-35 будут аттестованы до конца 2021 года.