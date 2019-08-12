В Минобороны России назвали сроки завершения испытаний Су-57 и МиГ-35
«Государственные испытания МиГ-35 планируется завершить в конце 2021 года, Су-57 — уже в этом году», — цитирует его ТАСС.
Дронов отметил экономичность истребителей МиГ-35 по сравнению с уже находящимися на вооружении многофункциональными самолётами поколения 4++ Су-30СМ и Су-35С.
«Стоимость его лётного часа примерно в полтора раза ниже, чем у современных самолётов семейства Сухих», — подчеркнул Дронов.
Ранее в Объединённой авиастроительной корпорации (ОАК) сообщили, что Су-57 будет впервые представлен на статической экспозиции авиасалона МАКС-2019.
В конце июля стало известно о подписании долгосрочного контракта с Минобороны России на поставку более 70 самолётов Су-57.
Начальник Главного управления вооружения Вооружённых сил России генерал-лейтенант Анатолий Гуляев также заявил, что Су-57 будут вооружены средствами поражения, превосходящими по своим характеристикам иностранные аналоги.