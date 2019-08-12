В Минобороны России назвали сроки завершения испытаний Су-57 и МиГ-35

Короткая ссылка
RT
Государственные испытания истребителей пятого поколения Су-57 планируется завершить в 2019 году, а новейшие истребители МиГ-35 будут аттестованы до конца 2021 года. Об этом в интервью газете «Красная звезда» заявил командующий ВВС, заместитель главнокомандующего Воздушно-космическими силами России Сергей Дронов.

«Государственные испытания МиГ-35 планируется завершить в конце 2021 года, Су-57 — уже в этом году», — цитирует его ТАСС.

Дронов отметил экономичность истребителей МиГ-35 по сравнению с уже находящимися на вооружении многофункциональными самолётами поколения 4++ Су-30СМ и Су-35С.

«Стоимость его лётного часа примерно в полтора раза ниже, чем у современных самолётов семейства Сухих», — подчеркнул Дронов.

Ранее в Объединённой авиастроительной корпорации (ОАК) сообщили, что Су-57 будет впервые представлен на статической экспозиции авиасалона МАКС-2019.

В конце июля стало известно о подписании долгосрочного контракта с Минобороны России на поставку более 70 самолётов Су-57.

Начальник Главного управления вооружения Вооружённых сил России генерал-лейтенант Анатолий Гуляев также заявил, что Су-57 будут вооружены средствами поражения, превосходящими по своим характеристикам иностранные аналоги.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить