В Минобороны России назвали сроки завершения испытаний Су-57 и МиГ-35

Государственные испытания истребителей пятого поколения Су-57 планируется завершить в 2019 году, а новейшие истребители МиГ-35 будут аттестованы до конца 2021 года. Об этом в интервью газете «Красная звезда» заявил командующий ВВС, заместитель главнокомандующего Воздушно-космическими силами России Сергей Дронов.

«Государственные испытания МиГ-35 планируется завершить в конце 2021 года, Су-57 — уже в этом году», — цитирует его ТАСС.

Дронов отметил экономичность истребителей МиГ-35 по сравнению с уже находящимися на вооружении многофункциональными самолётами поколения 4++ Су-30СМ и Су-35С.

«Стоимость его лётного часа примерно в полтора раза ниже, чем у современных самолётов семейства Сухих», — подчеркнул Дронов.

Ранее в Объединённой авиастроительной корпорации (ОАК) сообщили, что Су-57 будет впервые представлен на статической экспозиции авиасалона МАКС-2019.

В конце июля стало известно о подписании долгосрочного контракта с Минобороны России на поставку более 70 самолётов Су-57.

Начальник Главного управления вооружения Вооружённых сил России генерал-лейтенант Анатолий Гуляев также заявил, что Су-57 будут вооружены средствами поражения, превосходящими по своим характеристикам иностранные аналоги.