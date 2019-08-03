Истребитель Су-57 впервые представят на МАКС-2019
«На статической экспозиции авиасалона МАКС-2019 будет продемонстрирован истребитель пятого поколения Су-57», — цитирует РИА Новости представителя пресс-службы компании.
Как уточнили в ОАК, новейший истребитель примет участие в лётной программе авиасалона.
Ранее был подписан долгосрочный контракт с Министерством обороны России на поставку более 70 самолётов Су-57.
В июне начальник Главного управления вооружения Вооружённых сил России генерал-лейтенант Анатолий Гуляев отметил, что Су-57 будут превосходить по своим характеристикам иностранные аналоги.