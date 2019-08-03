Истребитель Су-57 впервые представят на МАКС-2019

Короткая ссылка
Истребитель пятого поколения Су-57 будет впервые представлен на статической экспозиции авиасалона МАКС-2019, сообщили в Объединённой авиастроительной корпорации (ОАК).

«На статической экспозиции авиасалона МАКС-2019 будет продемонстрирован истребитель пятого поколения Су-57», — цитирует РИА Новости представителя пресс-службы компании.

Как уточнили в ОАК, новейший истребитель примет участие в лётной программе авиасалона.

Ранее был подписан долгосрочный контракт с Министерством обороны России на поставку более 70 самолётов Су-57.

В июне начальник Главного управления вооружения Вооружённых сил России генерал-лейтенант Анатолий Гуляев отметил, что Су-57 будут превосходить по своим характеристикам иностранные аналоги.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить