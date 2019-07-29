В России началось серийное производство истребителей Су-57

Истребитель пятого поколения Су-57 запущен в серийное производство. Об этом, как сообщает РИА Новости, говорится в брошюре, посвящённой 80-летию ОКБ им. Сухого.

«Многофункциональный авиационный комплекс пятого поколения, обладающий высоким интеллектом бортового оборудования, малой заметностью, большими рубежами перехвата воздушных и уничтожения наземных целей. В 2019 году запущен в серийное производство, подписан долгосрочный контракт с Минобороны на поставку более 70 самолётов», — отмечается в документе.

В середине июня генеральный директор российской самолётостроительной корпорации «МиГ» Илья Тарасенко сообщил, что ВКС России получили первые два истребителя МиГ-35. По его словам, ещё четыре истребителя должны быть поставлены до конца года.