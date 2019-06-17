Генеральный директор российской самолетостроительной корпорации «МиГ» Илья Тарасенко сообщил, что ВКС России получили первые два истребителя МиГ-35. По его словам, ещё четыре истребителя должны быть поставлены до конца года.

«За последние три года мы сделали серьёзный рывок по программе МиГ-35. В кратчайшие сроки мы запустили производство этого самолета, провели его испытания, за 2,5 года дошли от опытно-конструкторских работ до контракта с Минобороны России, в рамках которого два первых самолёта уже переданы Воздушно-космическим силам для проведения испытаний», — цитирует РИА Новости Тарасенко.

В мае президенту России Владимиру Путину в Ахтубинске показали истребитель МиГ-31 с гиперзвуковой ракетой «Кинжал».

Отмечалось, что также российскому лидеру представили истребитель пятого поколения Су-57 и новейший истребитель МиГ-35.