Модернизированная РЛС заступила на боевое дежурство в Саратовской области

Модернизированная радиолокационная станция (РЛС) «Небо-У» заступила на боевое дежурство в Саратовской области.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Центрального военного округа.

«Модернизированная радиолокационная станция «Небо-У» заступила на боевое дежурство в соединении противовоздушной обороны Центрального военного округа в Саратовской области», — говорится в заявлении.

Отмечается, что станция будет осуществлять обнаружение, измерение координат и сопровождение воздушных целей различных категорий — от самолётов до крылатых и управляемых ракет.

РЛС также будет обеспечивать определение государственной принадлежности воздушных объектов и пеленгацию постановщиков активных помех.

Ранее сообщалось, что новый полковой комплект зенитной ракетной системы С-400 «Триумф» заступил на боевое дежурство в Калининградской области.