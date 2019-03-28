Модернизированная РЛС заступила на боевое дежурство в Саратовской области

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Модернизированная радиолокационная станция (РЛС) «Небо-У» заступила на боевое дежурство в Саратовской области.
Модернизированная РЛС заступила на боевое дежурство в Саратовской области

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Центрального военного округа.

«Модернизированная радиолокационная станция «Небо-У» заступила на боевое дежурство в соединении противовоздушной обороны Центрального военного округа в Саратовской области», — говорится в заявлении.

Отмечается, что станция будет осуществлять обнаружение, измерение координат и сопровождение воздушных целей различных категорий — от самолётов до крылатых и управляемых ракет.

РЛС также будет обеспечивать определение государственной принадлежности воздушных объектов и пеленгацию постановщиков активных помех.

Ранее сообщалось, что новый полковой комплект зенитной ракетной системы С-400 «Триумф» заступил на боевое дежурство в Калининградской области.

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