Новый полк С-400 заступил на боевое дежурство под Калининградом

Новый полковой комплект зенитной ракетной системы С-400 «Триумф» заступил на боевое дежурство в Калининградской области. Об этом сообщает пресс-служба Балтийского флота.

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Как отмечается, выход расчётов на первое боевое дежурство предваряла торжественная церемония. «После торжественного ритуала зенитные ракетные комплексы С-400 «Триумф» были развёрнуты на позициях и приступили к охране воздушного пространства Калининградской области», — говорится в поступившем в распоряжение RT пресс-релизе. В мероприятии приняли участие представители командования Балтфлота, соединения ПВО, военнослужащие полка. Очередной полковой комплект ЗРК поступил на Балтийский флот в рамках гособоронзаказа.