Новый полк С-400 заступил на боевое дежурство под Калининградом

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Новый полковой комплект зенитной ракетной системы С-400 «Триумф» заступил на боевое дежурство в Калининградской области. Об этом сообщает пресс-служба Балтийского флота.
Новый полк С-400 заступил на боевое дежурство под Калининградом
  • ©mil.ru

Как отмечается, выход расчётов на первое боевое дежурство предваряла торжественная церемония.

«После торжественного ритуала зенитные ракетные комплексы С-400 «Триумф» были развёрнуты на позициях и приступили к охране воздушного пространства Калининградской области», — говорится в поступившем в распоряжение RT пресс-релизе.

В мероприятии приняли участие представители командования Балтфлота, соединения ПВО, военнослужащие полка.

Очередной полковой комплект ЗРК поступил на Балтийский флот в рамках гособоронзаказа. 

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