Новый полк С-400 заступил на боевое дежурство под Калининградом
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Как отмечается, выход расчётов на первое боевое дежурство предваряла торжественная церемония.
«После торжественного ритуала зенитные ракетные комплексы С-400 «Триумф» были развёрнуты на позициях и приступили к охране воздушного пространства Калининградской области», — говорится в поступившем в распоряжение RT пресс-релизе.
В мероприятии приняли участие представители командования Балтфлота, соединения ПВО, военнослужащие полка.
Очередной полковой комплект ЗРК поступил на Балтийский флот в рамках гособоронзаказа.