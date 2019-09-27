Идлибские дроны: в Минобороны назвали число сбитых в районе Хмеймима беспилотников

Российские ПВО сбили в Сирии 118 беспилотников террористов, которые за последние два года пытались атаковать авиабазу Хмеймим. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков. По его словам, в течение последнего года боевики также начали запускать реактивные снаряды, сбивая которые, комплексы «Панцирь С-1» и «Тор-М2» продемонстрировали крайне высокую эффективность. В ведомстве подчеркнули, что подавляющее большинство атак осуществляется из Идлибской зоны деэскалации. Это последний регион арабской республики, находящийся под контролем группировок.

За два года были уничтожены почти 120 беспилотников террористов, которые пытались атаковать авиабазу Хмеймим. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

«Террористы пытаются прорваться через систему воздушной обороны авиабазы Хмеймим. Если говорить о цифрах, то было за два года уничтожено 118 беспилотных летательных аппаратов террористических группировок, в том числе 58 дронов с 1 января этого года», — сказал он.

Также Конашенков отметил, что фиксируются и попытки обстрелять российские силы с помощью реактивных снарядов. По его словам, с начала этого года было уничтожено 27 таких снарядов.

«В последнее время наши зенитные ракетные средства ПВО — «Панцирь-С1», «Тор-М2» — также уничтожают попытки террористов нанести удар реактивными снарядами. С 1 января 2019 года было уничтожено 27 реактивных снарядов террористических группировок, которые запускались преимущественно из зоны безопасности «Идлиб», — подчеркнул представитель Минобороны.

При этом для уничтожения 27 снарядов боевиков российские ПВО выпустили 31 ракету, что говорит о крайне высокой точности, сообщил Конашенков. «То есть эффективность поражения близка к единице: одна цель — одна ракета», — сказал он.

Архивное фото. Беспилотные летательные аппараты, участвовавшие в атаке на российские военные объекты в Сирии

© РИА Новости/Министерство обороны РФ

Помощь извне

Последняя попытка боевиков атаковать российские силы была осуществлена 3 сентября, напомнил Конашенков. В ней участвовали два беспилотника. Они были сбиты на подлёте, поэтому нет ни пострадавших, ни материального ущерба.

«Причём они заходили на авиабазу с разных направлений. Что характерно, одно из направлений — из акватории Средиземного моря. То есть, по всей видимости, беспилотник запускался с какого-то судна», — сообщил генерал-майор.

До этого, 11 августа, боевики направили на авиабазу шесть дронов. По словам Конашенкова, из них один был беспилотником управления, а пять — ударные.

«То есть на пяти были подвешены элементы поражения с взрывчатым веществом и гайками, кусками арматуры для наибольшего поражающего действия. Один летательный аппарат берёт до десяти поражающих элементов, которые крепятся на крыльях», — добавил представитель Минобороны.

Также по теме «Кто-то помогает группировкам»: в Минобороны РФ рассказали о сбитых возле Хмеймима дронах боевиков Сирийские боевики используют в своих нападениях технически сложные беспилотники, способные пролетать до 150 км и подниматься на высоту...

Напомним, что, как и в ходе попытки атаки 3 сентября, 11 августа не было ни пострадавших, ни материального ущерба.

Ранее, 24 сентября, Конашенков рассказал о технических характеристиках применяемых боевиками беспилотников. Так, некоторые из них способны пролетать до 150 км и подниматься на высоту до 4 км.

При этом технически эти БПЛА довольно сложно устроены и для их производства необходимо обладать определённым образованием, подчёркивал Конашенков. Так, на одном из дронов была система управления для навигации, три антенны и специальные консоли для хранения боеприпасов. А на другом аппарате силовая установка состояла из простой пятилитровой бочки с бензином.

В Минобороны после анализа сбитых БПЛА отметили, что боевикам помогают в их сборке извне.

«Мы понимаем, что сборка проходит по каким-то схемам и лекалам. И кто-то, кто владеет этими технологиями, помогает террористическим группировкам», — подчёркивал Конашенков.

«Провокации не прекращались»

По словам Конашенкова, большинство беспилотников за всё время запускались из зоны деэскалации в Идлибе. Эти территории неподконтрольны сирийскому правительству.

В России неоднократно отмечали, что террористы из Идлиба постоянно совершают вылазки и нападения на сирийских военных, силы РФ в Хмеймиме, гражданские объекты и мирное население.

20 августа глава МИД России Сергей Лавров заявил, что общее число провокаций за этот год может исчисляться сотнями.

«На всём протяжении всего нынешнего года такие провокации не прекращались. Они исчисляются десятками, если не сотнями. В том числе несколько десятков провокаций с использованием беспилотных летательных аппаратов, ударных беспилотников, которые пытались поразить цели на территории авиационной базы Российской Федерации в Хмеймиме», — говорил он.

Сократившееся в последнее время число нападений Конашенков связывает с освобождением Хан-Шейхуна и Эль Латамны в зоне деэскалации. Там были обнаружены мастерские по сборке и площадки для запуска беспилотников.