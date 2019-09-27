Конашенков назвал число атаковавших базу Хмеймим дронов за два года

Официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков заявил, что за два года почти 120 беспилотников террористов было уничтожено или обезврежено при попытке атак на базу Хмеймим в Сирии.

«Если говорить о цифрах, то было за два года уничтожено 118 беспилотных летательных аппаратов террористических группировок, в том числе 58 дронов с 1 января этого года», — приводит РИА Новости слова Конашенкова.

Он отметил, что абсолютное их большинство запускалось из идлибской зоны безопасности.

Ранее в Минобороны сообщали, что сирийские боевики используют в своих нападениях технически сложные беспилотники, способные пролетать до 150 км и подниматься на высоту до 4 км.